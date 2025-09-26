Генна терапия с обещаващи резултати в лечението на болестта на Хънтингтън

Еднократната генна терапия може значително да забави прогресията на болестта на Хънтингтън, което потенциално проправя пътя за първото лечение, което променя хода на това рядко, наследствено мозъчно заболяване, съобщава научното списание “Нейчър“ (Nature).

В малко проучване с 29 души, които са били в ранните стадии на влошаване, свързано с болестта на Хънтингтън, участниците, които са получили висока доза от терапията директно в мозъка си, имат забавяне на заболяването със 75% за три години, в сравнение с тези в контролната група.

Ползата е статистически значима по няколко клинични показателя, според данни, публикувани тази седмица от uniQure, компания за генна терапия, базирана в Амстердам. Изследователите на проучването също така са наблюдавали намаляване на нивото на токсичен протеин, свързан с невродегенерацията, в гръбначномозъчната течност на хората, получили терапията. Въз основа на тези открития ръководителите на uniQure заявиха, че планират да потърсят регулаторно одобрение за лечението през следващата година.

“Тази генна терапия очевидно е голяма крачка напред“, казва Сандра Костик, невролог в Медицинския център “Уекснър“ към Университета на щата Охайо в Кълъмбъс, която е участвала в проучването. “Данните изглеждат доста добри.“

Забавянето на развитието на болестта може да доведе до много допълнителни години независим живот за хората с болестта на Хънтингтън, казва Костик, но това не е лек. И с толкова малко участници, резултатите от проучването – все още непубликувани – трябва да се разглеждат като предварителни, добавя тя. “Мисля, че се нуждаем от повече време и повече данни.“

Хората, живеещи с болестта на Хънтингтън, обикновено наблюдават как симптомите им се развиват година след година, обикновено започвайки между 35 и 55 години. Това, което често започва като едва доловима загуба на координация или забравяне, след това прогресира до неволеви движения, резки промени в настроението и постепенно разплитане на паметта и мисълта.

Болестта се причинява от прекомерни ДНК повторения в ген, наречен Хънтингтин, което води до производството на дефектен протеин, който бавно отравя мозъка. В момента няма терапии, които да се справят с причината за заболяването, така че тези, които наследяват мутацията, остават само с лекарства, които облекчават симптомите.

Някои от първите опити за разработване на лечение се фокусираха върху генно-таргетирана стратегия, която използва къси нишки ДНК или РНК, за да намали производството на дефектния протеин. Подходът показа обещаващи резултати в ранните клинични разработки, но надеждите бяха помрачени през 2021 г., след като водещ кандидат се провали в късните етапи на изпитване и се оказа, че получилите терапията се справят по-зле от тези, на които е било дадено плацебо.

Този клиничен неуспех пренасочи вниманието към различна стратегия: генна терапия, която има за цел да осигури еднократна интервенция, която трайно заглушава или модифицира дефицитния ген.

В случая с генната терапия на uniQure лечението използва безвреден вирус, за да достави рецептата за създаване на къса РНК последователност, известна като микроРНК, директно в клетките в засегнатите части на мозъка. МикроРНК е предназначена да “заглуши“ дефектния ген на Хънтингтин – и да спре клетките да произвеждат дефектния протеин. Откриването на микроРНК беше отличено с Нобелова награда миналата година, въпреки че технологията все още не е довела до одобрени лекарства.

Прилагането на лечението изисква продължителна операция, при която клиницистите използват магнитно-резонансна томография, за да поставят прецизно канюла през малки отвори в черепа. След това терапията се влива бавно в стриатума - част от мозъка, която е сред първите и най-силно засегнати от болестта на Хънтингтън.

“Това не е лека процедура“, казва Костик. И въпреки че повечето пациенти понасят самата терапия, някои са изпитвали главоболие, болка и други усложнения от операцията.

Конкурентна програма за генна терапия с подобен молекулярен дизайн и стратегия за прилагане – разработена от биотехнологичната компания Spark Therapeutics, която сега е собственост на фармацевтичния гигант “Рош“ (Roche) също е влязла в клинични тестове по-рано тази година. И двете лечения, ако бъдат одобрени, се очаква да струват повече от 1 милион щатски долара на пациент - цена, която би ги направила недостъпни за много хора и би натоварила здравните системи по целия свят.

Подобни проблеми с достъпа и цената биха могли да засенчат това, което много изследователи виждат като следващия скок напред в лечението на болестта на Хънтингтън: интервенции, изградени около технологията за редактиранена гени CRISPR и други, които биха могли да предложат трайно лечение.

Но освен практическите ограничения, очевидната способност на терапията на uniQure да забави прогресията на заболяването с три четвърти кара изследователите на Хънтингтън да си представят бъдеще, в което фаталната генетична болест се превръща в лечимо състояние.

“Това изглежда като повратна точка“, казва Андрю Дюкър, невролог от Университета в Синсинати, Охайо, който участва в проучването на Spark Therapeutics.

Резултатите са “първата стъпка към това да демонстрираме, че болестта на Хънтингтън може да бъде забавена“, добавя Кайл Финк, невролог от Калифорнийския университет в Дейвис.