Георг Георгиев говори с Рубио за енергетика, войната и сигурността

Министърът на външните работи Георг Георгиев разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, енергийната устойчивост на Европа и укрепването на трансатлантическите връзки, съобщи Министерството на външните работи.
Срещата между двамата е била в рамките на трансатлантическа вечеря, организирана от Държавния департамент на САЩ с участието на външни министри от страни членки на НАТО и партньорски държави.
В хода на разговора двамата потвърдиха ангажимента на двете страни за продължаване на стратегическия диалог и задълбочаване на сътрудничеството в полза на сигурността, просперитета и демократичните ценности на двете страни.
Акцент е поставен и върху общите усилия за подкрепа на Украйна и необходимостта от поддържане на единството в рамките на НАТО и Европейския съюз в контекста на продължаващата агресия на Русия.
Министър Георгиев изрази благодарност за последователната подкрепа на Съединените щати за стабилността и демократичното развитие на Югоизточна Европа и подчерта стратегическата важност на българо-американското партньорство.
От своя страна, държавният секретар Рубио поздрави България за активната ѝ роля в рамките на НАТО и за приноса ѝ към регионалната сигурност.
Двамата се обединиха около извода, че двустранните отношения между САЩ и България ще продължат да се развиват във възходяща посока, както в сферата на сигурността, така и в енергетиката, икономиката и технологиите.
Не знам тоя кого представлява ,но със сигурност не и българския народ :/ Българите чувстват заплаха само от Турция и от демографската катастрофа :/
Ха-ха-ха!
Говорили са за колонизацията на територията от Израел и как контролирани от Израел корпорации да превземат българската част от Турски поток, така че да се затегне газовото ембарго над Европа и да се изолира ЕС от най-близкия и най-големия си източник на изкопаеми горива - Иран.
Ще ни накарат да теглим заеми за да купуваме нефт и газ. И като не можем да върнем заемите ще стане същото като при украинците - с полезни изкопаеми.