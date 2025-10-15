Георг Георгиев: Наред с претенциите, "ДПС-Ново начало" трябва да споделя и отговорност

Преформатирането на правителството може да се случи по много и различни демократични и институционални начини. Такива са изборът на нов кабинет в рамките на това Народно събрание или вот на доверие, заяви в сряда в Перник външният министър Георг Георгиев по време на събрание на актива на партията, на което присъстваха народни представители, кметове, общински съветници. Министърът акцентира, че партията на Делян Пеевски наред с претенциите "за едно или друго решение", най-нормално било да започнe да "споделят и отговорност".
"ДПС – Ново начало", които заявяват своите управленски амбиции, които говорят за действия, които изискват и имат своите претенции за едни или други решения, най-нормалното и най-логичното е да споделят и отговорност", каза Георгиев, цитиран от БТА.
Той добави, че всички врати са отворени за бъдещо развитие.
"Всички врати в момента са отворени. Ние трябва да разговаряме и трябва да видим как това, което се случва в момента, може да бъде облечено в една ясна, видима и институционална държавна форма", каза още Георгиев.
Министърът смята, че с ПП-ДБ мнозинство не може да се формира.
"Виждаме, че само коалиционните партньори, които се намираме в управлението, не можем да формираме необходимите 121 гласа. Във всички решения, които взимаме, участва и "ДПС – Ново начало", и то няма как да бъде по друг начин. Защото демократите от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП–ДБ), които дори днес не можаха да отговорят на простичкия въпрос – какво смятат за президента: кога той е проруски, кога е демократ, кога работи за интересите на държавата и кога не са съгласни с неговите международни изяви, удобно се прикриват зад някакви несъществуващи политически послания. С тях мнозинство не може да се формира, защото те не умеят нито да управляват, нито да взимат решения", каза пред журналисти Георгиев.
Министърът обобщи, че днешният ден е показал няколко важни неща – без ГЕРБ не може да има каквото и да е мнозинство.
По думите му без ГЕРБ не може да има Народно събрание и Министерски съвет. Последните четири години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата в никой смисъл, добави още той.
"Всички, които се опитват да спекулират с ГЕРБ, демонстрираха на какво са способни – хаос, безредие и разруха във всеки политически сектор", каза още Георгиев.
Той посочи още, че докато кабинетът “Желязков” се е опитвал да изкара държавността на преден план, се е видяло, че партията ерозира в подкрепата си.
"Докато ние работим, докато с нашето име се спекулира, докато непрестанно се правят някакви окомплектовки на Борисов с Пеевски, всички останали удобно се притаяват зад нашия широк гръб", добави Георгиев.
Той допълни, че вследствие на вчерашната реакция и позицията, която днес се видяла единствено от страна на БСП, “ние можем да кажем, че така не може, не бива и няма да се продължи. Ако ще се носи отговорност, ако ще се споделят позитиви, то трябва да си разделим и това, което води работата в правителството, а не само ГЕРБ да се нагърбва с всичко”, каза министърът.
Той допълни, че посланието е изключително ясно – всички, които имат ангажимент към държавата, всички, които ги вълнува какво ще се случи, всички, които искат да продължат позитивните резултати за България, трябва да седнат, да разговарят и това да мине в една легитимна държавна форма, каквато е правителството.
Министърът добави, че това правителство се ползва с много ясна чуждестранна подкрепа от страна на европейските и трансатлантическите партньори. То е свършило изключително много на терена на външната политика. Има амбиция да продължи да съществува, с ясно поет ангажимент от ГЕРБ и от Бойко Борисов към нашите коалиционни партньори. За да може тази формула на коалиция да продължи да съществува, тя трябва да се ползва най-малкото с елементарната аритметика на 121 депутати. А те могат да се съберат само с участието на ГЕРБ, каза той.
"Готови сме за честен и открит разговор. Опцията с изборите винаги е на масата, но това е един ядрен вариант, който съм сигурен, че никой не иска да предизвика, защото именно той доведе служебните правителства, той доведе щетите от Боташ, той доведе хаоса и безредието, липсата на ясна социална отговорност и вземане на решения в тъмните кьошета на институции, които в момента много комфортно се ползват с това, което наричат политическа нестабилност", коментира Георг Георгиев в Перник.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Хайде, ще се целуват ръце не само на Тиквата но и на новия собственик на ГРОБ, Пееф-ски.
Хааа-ха-ха... "Ела Свиньо в правителството да поемеш отговорност"...
Последно - Буци премиер, Шиши вице или обратното?