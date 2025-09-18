Георги Господинов, Неда Антонова и Яница Радева ще спорят за наградата "Христо Г. Данов" за автор на художествена литература

Георги Господинов с "Градинарят и смъртта", Неда Антонова с "Плодовете зреят нощем" и Яница Радева с "Годината, която започна в неделя" са тримата номинирани автори, сред които ще бъде избран носителят на литературната награда "Христо Г. Данов" в категория "Автор на българска художествена литература".

В четвъртък културното министерство обяви номинациите за наградата. Церемонията по връчването на отличията ще се проведе в деня на Независимостта на 22 септември от 14 часа в двора на къщата музей на Христо Данов в Пловдив.

Конкурсът се провежда всяка година от 1999-та насам и награждава книжните културни дейци в страната. Oсвен награда за "Автор на българска художествена литература" се връчват още седем награди в категориите: "Българско издателство"; "Преводач на художествена литература"; "Автор в областта на хуманитаристиката"; "Автор на издание за деца"; "Художник или дизайн и оформление на книга"; "Представяне на българската книга" и "Библиотечно дело". Голямата награда е за цялостен принос в националната книжовна култура и се връчва от министъра на културата.

Номинирани в категория "Издателство" са "Колибри", "Просвета" и "Рива". В категория "Преводач на художествена литература" са номинирани Евгения Панчева за "Възвърнатият рай“ от Джон Милтън, Жела Георгиева за превода на "Хартия с воден знак“ от Горан Петрович и Йордан Костурков за превода на "Старият антикварен магазин“ от Чарлз Дикенс.

За наградата в областта на хуманитаристиката ще спорят Андрей Андреев за книгата "Летопис на Софийската филхармония - том I, II, III", Кирил Карталов за книгата "Цветята на нациите. Пилигрими по Камино де Сантяго" и Милена Кирова за книгата "Българската литература през XXI век (2000 - 2022). Част втора".

При авторите на книга за деца наградата ще отиде при някой измежду Зорница Христова за книгата "Мил домашен комар", Лилия Старева за книгата "Морски приказки" и

Слави Стоев за книгата "Тихата гора".

Номинираните за категория "Художник или дизайн и оформление на книгата" са Елена Панайотова за книгата "Писмото на мравката" на Мария Донева, Пенко Гелев за книгата "Каква е тази врява" на Елисавета Багряна и Гергана Димитрова, както и Ясен Гюзелев за книгата "Всички приказки на Оскар Уайлд".

За представяне на българска книга са номинирани медията "Тоест" с рубриката си "#На второ четене", подкастът за обсъждане на литературни преводи "Бележка под линия" и сайтът "Литературни разговори" на Антония Апостолова.

За категория "Библиотечно дело" журито ще избира между директора на Регионалната библиотека "Иван Вазов" в Пловдив Димитър Тотев Минев, градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“ в Свищов или Регионална библиотека "Пейо Яворов" в Бургас.

Наградата се присъжда чрез журиране в два кръга. Съставът на журито се определя със заповед на министъра на културата и се обявява при връчването на наградата.

На носителите на наградата се връчват диплом, малка пластика с автор Диана Райнова и парична награда, а на номинираните – диплом. Събитието се провежда заедно с "Алея на книгата" 2025 г., която тече през тази седмица.