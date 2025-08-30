Георги Рачев за климата, енергийната ефективност и бизнеса (видео)

"Трябва да има повече разум във всекидневния ни живот, за да може планетата да е чиста и да вървим напред и нагоре. Това може да стане единствено и само чрез енергията. Европа трябва да инвестира в енергийната ефективност", каза в новия епизод на подкаста "Наяве с Mediapool" климатологът Георги Рачев.

Какви са промените в българския климат и става ли той като гръцкия, защо в България има толкова пожари и проблеми с безводието и зелен град ли е София са част от въпросите, на които климатологът дава своя отговор.

В този епизод на "Наяве с Mediapool" вижте какво мисли Георги Рачев за борбата с климатичните промени и бизнеса: