Георги Рачев за климата, енергийната ефективност и бизнеса (видео)

"Трябва да има повече разум във всекидневния ни живот, за да може планетата да е чиста и да вървим напред и нагоре. Това може да стане единствено и само чрез енергията. Европа трябва да инвестира в енергийната ефективност", каза в новия епизод на подкаста "Наяве с Mediapool" климатологът Георги Рачев.
Какви са промените в българския климат и става ли той като гръцкия, защо в България има толкова пожари и проблеми с безводието и зелен град ли е София са част от въпросите, на които климатологът дава своя отговор.
В този епизод на "Наяве с Mediapool" вижте какво мисли Георги Рачев за борбата с климатичните промени и бизнеса:
Проблема не е само в Европа, даже бих казал че изобщо не е в Европа. Европа е капка в морето на картата на света. Големите е важно да се съобразят и всички останали. Климата е глобален проблем, а не на европа. Европа прави може би най-много от всички останали, но на общия фон това почти няма значение
КПД ФЕЦ под 24%! Тази ниска и НЕ ефективна технология се налага идеологически с пари на данъкоплатеца и потребителя! За ВяЕЦ е още по-зле- инсталацията генерира ДО 615 kWh електроенергия годишно . 5800 лв за спестяване 180- 160 140 лв за България - според chatgpt Изплащане за 36 години без застраховки и повреди! В Германия ел. енергията е по-евтина...