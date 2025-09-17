 Прескочи към основното съдържание
ГЕРБ, БСП и ИТН отнемат ДАНС и разузнаването от президента

Никола Лалов 2 коментара
Сн. БГНЕС
 
Депутати от ГЕРБ, БСП и “Има такъв народ“ (ИТН) са внесли промени в законите за ДАНС, разузнаването и специалните разузнавателни средства, с които лишават президента Румен Радев от правомощията му при назначаването на шефовете на службите.
 
 
Решението предизвика масови протести и Пеевски прекара едва един ден е разузнаването.
 
Акцията на управляващите, която вероятно ще бъде подкрепена от ДПС-Ново начало,  идва в момент, в който президентът Румен Радев отказва да назначи кандидата на управляващите за шеф на ДАНС.
 
Според предложението на управляващите председателите на ДАНС и Държавна агенция "Разузнаване" вече ще се назначават с решение от парламента, а не с указ на държавния глава.
 
Изискването за президентски указ изисква съгласувателна процедура и е сериозен лост за влияние в ръцете на държавния глава.
 
Как се стигна до промените?
 
През 2013 година се стигна до назначаването на Пеевски след ревизия на закона за ДАНС.
 
Тогавашният държавният глава Росен Плевнелиев не наложи вето на закона, като така доброволно се отказа от лоста си за влияние по отношение на избора на шеф на службата.
 
 
През 2015 година по време на управлението на ГЕРБ последва нова промяна и бяха върнати правомощията на държавния глава. 
 
Радев не поддава за кандидата на управляващите
 
Вече съм отговорил писмено с "не". Това каза държавният глава Румен Радев в отговор на журналистически въпрос дали ще отговори официално на премиера с отказ да назначи Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
 
Приключих съгласувателната процедура с правителството, допълни Румен Радев.
 
В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС. 
 

Управляващите държат на точно определена кандидатура за шеф на ДАНС

В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията на мястото на Пламен Тончев, който изненадващо подал оставка по средата на мандата си и "пенсиониран" като председател на т. нар. Комисия по досиетата. 
 
По-рано Радев каза, че няма да одобри предложения от правителството кандидат за шеф на ДАНС, защото бил “човек на Делян Пеевски“.
 
Денев бе част от безпрецедентния казус около машинния вот преди първия тур на местните избори през 2023 година. 
 
Назначаването на шефовете на службите се прави по предложение на правителството и с указ на държавния глава. Този модел изисква съгласувателна процедура, която заради напрежението между властите е блокирана.
 
 
2 коментара

  1. Wiseman
    #2
    Отговор на коментар #1

    Радев ще духа супата, но ти ще сърбаш попарата, когато Пеевски овладее всички институции в България. P.S. Не съм почитател на Радев, но в случая е прав да се "запъва".

  2. мунчо в затвора!
    #1

    Хаха, и какво от това, че мунчо се опъва като магаре?Денев ще ръководи ДАНС като и.ф., а мунчо ще духа супата.

