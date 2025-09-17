ГЕРБ, БСП и ИТН отнемат ДАНС и разузнаването от президента

В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията на мястото на Пламен Тончев, който изненадващо подал оставка по средата на мандата си и "пенсиониран" като председател на т. нар. Комисия по досиетата.
По-рано Радев каза, че няма да одобри предложения от правителството кандидат за шеф на ДАНС, защото бил “човек на Делян Пеевски“.
Денев бе част от безпрецедентния казус около машинния вот преди първия тур на местните избори през 2023 година.
Назначаването на шефовете на службите се прави по предложение на правителството и с указ на държавния глава. Този модел изисква съгласувателна процедура, която заради напрежението между властите е блокирана.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Радев ще духа супата, но ти ще сърбаш попарата, когато Пеевски овладее всички институции в България. P.S. Не съм почитател на Радев, но в случая е прав да се "запъва".
Хаха, и какво от това, че мунчо се опъва като магаре?Денев ще ръководи ДАНС като и.ф., а мунчо ще духа супата.