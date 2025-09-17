ГЕРБ, БСП и ИТН отнемат ДАНС и разузнаването от президента

Решението предизвика масови протести и Пеевски прекара едва един ден е разузнаването.

Според предложението на управляващите председателите на ДАНС и Държавна агенция "Разузнаване" вече ще се назначават с решение от парламента, а не с указ на държавния глава.

Изискването за президентски указ изисква съгласувателна процедура и е сериозен лост за влияние в ръцете на държавния глава.

Как се стигна до промените?

През 2013 година се стигна до назначаването на Пеевски след ревизия на закона за ДАНС.

Тогавашният държавният глава Росен Плевнелиев не наложи вето на закона, като така доброволно се отказа от лоста си за влияние по отношение на избора на шеф на службата.

През 2015 година по време на управлението на ГЕРБ последва нова промяна и бяха върнати правомощията на държавния глава.

Радев не поддава за кандидата на управляващите

Вече съм отговорил писмено с "не". Това каза държавният глава Румен Радев в отговор на журналистически въпрос дали ще отговори официално на премиера с отказ да назначи Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Приключих съгласувателната процедура с правителството, допълни Румен Радев.

В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС.