ГЕРБ иска оставки на чиновници и се закани на двама министри заради въздуха на Велико Търново

Депутатът от ГЕРБ и председател на Съвета за съвместно управление на управляващата коалция Костадин Ангелов поиска в сряда оставките на чиновници от здравната и екоинспекцията във Велико Търново и заплаши, че ако не ги получи до седмица, ще бъдат поискани оставките и на ресорните министри – на околната среда и водите Манол Генов (БСП) и на здравеопазването Силви Кирилов (ИТН). Поводът за гнева е проблем със замърсяването на въздуха във Велико Търново от съоръжение на дърво-прераработвателото предприятие "Кроношпан”.

Гневната реакция на Ангелов идва след избухването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по адрес на коалиционните партньори по повод лошото представяне на партията на местните избори в Пазарджик. След тирадата на Борисов отпреди ден депутатите на ГЕРБ бяха запратени по избирателните им райони, което блокира работата на Народното събрание. Очевидно визитите по места целят да извадят слабости по ресорите на коалиционните партньори на ГЕРБ.

“Търпението на Велико Търново е изчерпано!“, обяви в драматичен пост във Фейсбук в сряда Костадин Ангелов, който беше водач на великотърновската листа на партията на последните парламентарни избори.

“Днес посетих града. Разговарях с всички кметове от ГЕРБ в областта, с общинските съветници и нашите симпатизанти. Говорихме за най-болезнената тема - въздухът, който дишаме и замърсяването, идващо от “Кроношпан“. Хората се задушават, децата растат в смог, а институциите мълчат. Неотдавна настоях директорът на РЗИ – Велико Търново, д-р Евгения Недева да вземе мерки. Начертахме план и дадох 7 дни срок! Седем дни, които изтекоха. Резултати – няма. Има само едно беззъбо писмо, което показва безсилието и формализма на РЗИ! Институция, която по закон трябва да пази здравето на хората! За РЗИ няма значение дали въздухът е чист или мръсен, дали хората се оплакват или се задушават!”, възмути се Ангелов.

По думите му същото бездействие се наблюдава в РИОСВ – Велико Търново.

Ангелов заяви, че е недопустимо служители от РИОСВ – Стара Загора да регистрират проблем, а инспекцията във Велико Търново да не вижда нищо с месеци.

Затова Ангелов поиска незабавната оставка на директорката на РЗИ-Велико Търново д-р Евгения Недева и на Цветелин Иванов, директор “Контролна и превантивна дейност“ в РИОСВ – Велико Търново.

“Ако тези хора с широко затворени очи не бъдат освободени в следващите 7 дни, ще поискаме оставките на ресорните им министри – на околната среда и водите и на здравеопазването”, заяви Ангелов.

По думите на Ангелов “някой прикрива Кроношпан” и “Има чадър над тях!”

Реакцията му изглежда странна на фона на съобщението на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) от 1 октомври, че е спряна нелегална и замърсяваща линия на "Кроношпан", а това се е случило само ден след посещението на екоминистъра Манол Генов във Велико Търново. Тогава той се обяви за строг контрол за чистотата на въздуха в старата българска столица, след като граждани му се оплакаха от системното замърсяване. Въпреки, че МОСВ се похвали с “мигновена реакция“ по проблема, според Ангелов той не е решен.

Депутатът от ГЕРБ се закани и на самото предприятие: “Или си оправяте инсталацията, така че хората на Велико Търново да дишат спокойно, или заводът ще бъде затворен”, заяви той. По думите му това е обещание.

А на жителите на Велико Търново Костадин Ангелов обеща: “Ще имате чист въздух. Ще живеете без страх и без смог. Ще имате град, в който се диша!”.