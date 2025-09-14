ГЕРБ изключи областния управител на Разград – преминал към партията на Пеевски

Областният управител на област Разград Владимир Димитров е с прекратено членство в ГЕРБ от Изпълнителната комисия на партията по ред причини, основно свързани с устава, съобщи в неделя областният координатор на ГЕРБ - Разград Михаил Тодоров, цитиран от БТА.
По думите му сред причините са неактивност, неплащане на членски внос и други съображения, които са в правомощията на Изпълнителната комисия.
Народният представител от ГЕРБ от Разградския избирателен район Гюнай Хюсмен подчерта, че няма да коментира действията на Владимир Димитров. „Има думи, с които могат да се изразят правилно тези негови действия, но аз ще ги запазя. Хората знаят за какво става въпрос“, заяви депутатът. И добави, че предстои ръководните органи на политическа партия ГЕРБ в област Разград да вземат решения какви изявления ще прави партията като цяло. „Все още не може да говорим от името на разградската организация“, допълни Хюсмен.
Изявленията им бяха по повод медийни публикации, според които областният управител на Разград и бивш координатор на ГЕРБ Владимир Димитров е преминал към "ДПС - Ново начало".
На фейсбук страницата на "ДПС-Ново начало" в Разград е публикувано съобщение, че в петък Димитров е присъствал на сбирка на общинската организация на партията на Делян Пеевски.
Самият той не е открит за коментар. От пресцентъра на областната администрация заявиха за БТА, че евентуално Димитров ще коментира утре.
Потърсен за коментар, областният председател на "ДПС – Ново начало" в Разград Ариф Васви каза, че на този етап няма да коментира действията на Владимир Димитров.
Лека-полека правоверните ГРОБ-аджии се ориентират накъде трябва да си завъртят обслужващите телесни части.
Всъщност, щяха да съдят сина му, а Свинята държи съдебната система.
Пеевски има компромат за всеки политик. Вероятно са го заплашили че ще го публикуват и областния управител е минал към Ново начало. Джевдет Чакъров беше най-големия противник на Ново начало но Пеевски му каза че ще му изкара компромата и Джевдет Чакъров веднага мина на страната на Пеевски.
Отлюспването се усилва лека полека
Лоялността на тази територия е право-пропорционална на финансовия интерес.
Стига ве човек! По-малко от минута ще ти отнеме да провериш! "Май не е така"! Ми то за секунди се проверява как е!
Усетил е навреме надигащата се вода в трюма на Банкянския кораб !? Относно коментар №3 май ще не е да е така - досега Желязков да го е сменил ...................
Ай,честито! Прасето започна да лапа тиквите!
Чудя се, защо още не са изключили и Боко Тиквата?
Това е само началото.Тиквата е вече за пенсия, време е лека полека да почне да си гледа внуците, да си отиде с достойнство, защото Шиши е много по-подходящ за шеф на ГЕРБ.Той е единственият, който има потенциал да елиминира Тиквата, ако се наложи, и няма да пропусне тая възможност, ако Тиквата не слуша.