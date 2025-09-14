ГЕРБ изключи областния управител на Разград – преминал към партията на Пеевски

Областният управител на област Разград Владимир Димитров е с прекратено членство в ГЕРБ от Изпълнителната комисия на партията по ред причини, основно свързани с устава, съобщи в неделя областният координатор на ГЕРБ - Разград Михаил Тодоров, цитиран от БТА.

По думите му сред причините са неактивност, неплащане на членски внос и други съображения, които са в правомощията на Изпълнителната комисия.

Народният представител от ГЕРБ от Разградския избирателен район Гюнай Хюсмен подчерта, че няма да коментира действията на Владимир Димитров. „Има думи, с които могат да се изразят правилно тези негови действия, но аз ще ги запазя. Хората знаят за какво става въпрос“, заяви депутатът. И добави, че предстои ръководните органи на политическа партия ГЕРБ в област Разград да вземат решения какви изявления ще прави партията като цяло. „Все още не може да говорим от името на разградската организация“, допълни Хюсмен.

Изявленията им бяха по повод медийни публикации, според които областният управител на Разград и бивш координатор на ГЕРБ Владимир Димитров е преминал към "ДПС - Ново начало".

На фейсбук страницата на "ДПС-Ново начало" в Разград е публикувано съобщение, че в петък Димитров е присъствал на сбирка на общинската организация на партията на Делян Пеевски.

Самият той не е открит за коментар. От пресцентъра на областната администрация заявиха за БТА, че евентуално Димитров ще коментира утре.

Потърсен за коментар, областният председател на "ДПС – Ново начало" в Разград Ариф Васви каза, че на този етап няма да коментира действията на Владимир Димитров.