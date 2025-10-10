ГЕРБ обеща мракобесният закон на ИТН да бъде оттеглен, но вакханалията със словото трябвало да спре

Законопроектът на ИТН, с който се предлага затвор за разпространяване на информация, касаеща личния живот на другиго, ще бъде оттеглен. Това се разбра в петък след като ден по-рано текстовете бяха одобрени скоростно в правната комисия в парламента. Оправданието? Депутатите от ГЕРБ не ги прочели както трябва и така гласували "за".

"Говорих със Слави Трифоново, той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които и той, и ние не ги приемаме", коментира партийният лидер Бойко Борисов.

"Предполагам, че не са го прочели както трябва. Сега го прочетоха както трябва. И ще го четат така, както трябва', обясни той, докато зад гърба му стоеше Рая Назарян, която ден по-рано бе на заседанието на правната комисия.

При все това обаче от ГЕРБ демонстрираха, че не са съвсем несъгласни с ИТН. Преди изявлението на Борисов Деница Сачева имаше участие в бТВ, по време на което заяви , че "не е нормално под маската на свободата на словото да виждаме вакханалия".

Тя все пак също коментира, че има проблеми със проекта за промени в НК.

За истината – затвор

Поправките в НК на партията на Слави Трифонов предвиждат от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв ако някой разпространява информация, касаеща личния живот на другиго без негово съгласие. Те минаха скоростно на първо четене през правната комисия в парламента и бяха подкрепени от управляващото мнозинство и от "Възраждане".

"Този закон предполага, че всеки, който каже истина, може да влезе в затвора. И за журналист, и за обикновен гражданин. И това по отношение на всяка една истина, свързана с този човек", коментира бившият премиер Николай Денков в парламента.

Той даде следния пример – ако детето на един депутат влезе в елитна гимназия по втория начин, без да изкара изпити, а някой съобщи за това, подлежи на санкция.

Депутатът Стою Стоев пък коментира, че според този закон трябва да се иска съгласие от роднини и приятели, когато се публикуват снимки в социалните мрежи. В противен случай може да се стигне до търсене на отговорност.

Чалга в парламента, чалга в правото

"След като чалгата влезе в политиката, влезе в парламента, сега ще влезе и в наказателното право", коментира пък председателят на ДСБ Атанас Атанасов.

Той определи предложението на ИТН като абсурд, защото освен всичко останало с него се предвижда и използване на специални разузнавателни средства (СРС) при разследването кой е разпространил личната информация.

"Аз затова си позволих да кажа – това е чалга в наказателното право", заяви Атанасов и призова за "всички усилия това да бъде съборено в пленарна зала".

Малко по-късно обаче от изявлението на Борисов се разбра, че вероятно изобщо няма да се стигне до пленарна зала.

Самите ИТН не са коментирали собствения си законопроект. Но пък след като в петък се разбра, че той няма да се гледа в зала, те не се регистрираха и провалиха кворума. При следващата проверка обаче все пак се регистрираха и парламентът заработи.