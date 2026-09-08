ГЕРБ обвини кабинета "Радев" за надуване на дефицита за 2025 г. в ущърб на еврото

Партията на Бойко Борисов обвини във вторник Министерство на финансите за изкуствено надуване на бюджетния дефицит за 2025 година чрез прехвърляне на разходи на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) от тази година. Целта e да се дискредитира предишното правителство, да се изкара, че България не е била готова за еврозоната и да се направи манипулация с дефицита, каза Теменужка Петкова, бивш финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ.

"Ние разполагаме с информация и данни, че в резултат на дадени устни указания от страна на Министерство на финансите, в момента в Агенция "Пътна инфраструктура" се създават документи на базата на които се цели прехвърляне на разходи от 2026 година в 2025-а година, т.е. целта е дефицитът за 2025-а година да бъде увеличен за сметка на този скандален дефицит, който беше приет с противоконституционния закон за държавния бюджет за 2026-а година от 5.7%. Тогава, може би в края на годината правителството на г-н Радев ще се похвали и ще каже, че дефицитът от 5.7% е сигурно 3.5% или 3.8% и те имат страхотна експертиза и са направили страхотни реформи. Това ще бъде в резултат на тези манипулации, счетоводни и документални, които се извършват в настоящия момент", каза Петкова.

Според нея още по-тревожно е, че се оказва натиск в АПИ за издаване на сертификати със задна дата - от 2025 г. "Ако това се потвърди, говорим за съставяне на документи с невярно съдържание и счетоводна манипулация. Това е недопустимо!" каза Петкова.

Бившият финансов министър, при който България влезе в еврозоната, припомни, че дефицитът за 2025 г. вече е нотифициран от Европейската комисия и Евростат и след изваждане на разходите за отбрана е 2.9% от брутния вътрешен продукт (БВП) - под критерия от 3 на сто за влизане в еврозоната. "Сега очевидно има опит данните да бъдат променени и да се създаде внушението, че България не е била готова за еврото", каза Петкова.

Помним приказките за "фактурите в чекмеджетата" - нито една такава фактура не беше показана. Днес питаме: създават ли се тези документи със задна дата, за да бъдат включени в одита на Сметната палата и така изкуствено да бъде променен дефицитът?

Следим много внимателно какво се случва в Министерството на финансите и АПИ. Ще сезираме българските и европейските институции. Нека всички, които участват в това да знаят, че ние знаем какво се готви. Няма политическа цел, която да оправдава фалшифицирането на документи и финансови данни!, каза още Петкова.

За какво става въпрос

Народното събрание възложи на Сметната палата извънредни одити на няколко държавни структури, сред които и на АПИ в началото на юли. Една от задачите на ревизорите по проверката в пътната агенция беше "одитът да установи системна практика за отлагане на плащания за следващи години". По този начин АПИ работи от десетилетия.

Така за 2024 и 2025 г. има свършена от пътните фирми работа, която все още не е разплатена и възлиза на около 600 млн. евро, по думите на регионалния министър Иван Шишков преди време. При смяната на властта почти винаги новите управляващи започват да говорят, че са открили десетки, а понякога и стотици, договори в чекмеджета, за които няма пари. Правителството на Румен Радев не прави изключение и постъпи по същия начин, както и когато Бойко Борисов дойде на власт през 2009 г. Сега Радев трябва да плаща сметките на Борисов, който плащаше на Станишев.

Разплащането

За да се разплати свършеното на пътните фирми се издават сертификати. Те трябва да бъдат одобрени от Управителния съвет на АПИ, след което фирмите имат срок да издадат фактури и да си получат парите от държавата.

Обикновено АПИ не одобрява сертификатите, ако държавата няма да плати на фирмите, защото те трябва да внесат 20% ДДС, което е финансова тежест. Очевидно сега им е обещано да им бъдат платени задълженията и по тази причина най-вероятно Управителния съвет на АПИ се готви да одобри неразплатените сертификати за около 600 млн. евро.

Най-вероятно това са онези 3 млрд. евро, за които в Бюджет 2026 нямаше информация за какво ще бъдат изразходвани и за които говереше друг бивш финансов министър и настоящ лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев, припомни Теменужка Петкова.

Това, което тя обаче премълча е, че правителството на Росен Желязков е забавило тези плащания, за да не скочи дефицитът на касова основа над 3% от БВП. Забавянето на плащания от държавата към бизнеса не е прецедент.

Прецедент

Според Теменужка Петкова целта на документи, които сега се създават в АПИ е да бъдат предоставени на Сметната палата. Тя да ги отрази в одита и на тази база да се иска преоценка на дефицита за 2025 г. Проверката на институцията на бившия служебен премиер Димитър Главчев в АПИ все още не е приключила, като очакванията са това да се случи този месец.

"Сценарият е съшит с бели конци. Това е прецедент", каза бившият финансов министър.

Финансови експерти коментираха пред Mediapool, че действително ще е прецедент, ако правителството на Румен Радев се опита да коригира данните по изпълнението на бюджета на 2025 г. Такова нещо никога не се е случвало в най-новата история на България след 1990 г.

Дори управляващите да го направят със задна дата, бюджетът за 2025 г. на начислена основа може да излезе над 3%, но на касова основа - което се гледа от ЕК и Евростат, пак ще бъде под 2.9%, защото парите ще са разплатени през 2026 г.

ГЕРБ ще следи какво се случва в АПИ и Министерството на финансите и ще информира "европейските институции за тези безобразия, които се извършват в момента с цел да се дискредитира България", каза Теменужка Петкова.

"Това, което се случва е скандално. Няма нито една политическа цел, която да легитимира това да бъде подложен на риск имиджа на България и българските институции", отбеляза бившият финансов министър.