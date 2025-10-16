ГЕРБ: От "Сигурност и стабилност" до "Не сме изядени"

Както е известно, депутатите от ГЕРБ и някои министри вече втори ден обикалят избирателните си райони и се срещат с партийните структури, бойкотирайки парламента и Министерския съвет. Това става по заръка на лидера им Бойко Борисов, разгневен от унизителното шесто място на партията на частичните избори в Пазарджик, където "ДПС-Ново начало" спечели с много на фона на очевидни изборни нарушения и манипулации.

Той беше вбесен както от факта, че бивша народна представителка от ГЕРБ сега е повела листата на Делян Пеевски в Пазарджик, така и от заяжданията на съпредседателя на "Да, България" Иво Мирчев. Борисов се възмути, че по думите му Ивайло Мирчев му е пратил есемес с послание: "Изядоха те, погълнаха те, ликвидираха те, ГЕРБ изчезна, "Ново начало" е всичко!"

В сряда Мирчев заяви, че написал на Борисов, че "страхът му да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски го докара до катастрофа в Пазарджик и шестото място там и го посъветвах по най-бързия начин да отива във фото студиото и да се снима под герба с Пеевски".

Във вторник вечерта Бойко Борисов призова депутатите и министрите от ГЕРБ да отидат по родните си места да видят "колко е изяденото, колко е оглозганото, какво е хартисало, има ли нещо хартисало, има ли за дояждане, а пък те в парламента ще си правят мнозинство, както ние им правихме десет месеца. Кой каквото свърши, идва тук да ми докладва "колко е изядено от тялото на ГЕРБ".

Към днешна дата виждаме, че в ГЕРБ са взели заръката съвсем присърце и към партийната централа валят отчети, позиции, декларации, уверяващи, че ГЕРБ не е изядена, но за целта са изработени специални транспаранти и плакати.

Партийната структура във Враца позира с транспарант, на който е изписан лозунгът "Не сме изядени".

Това е радикална промяна на политическия тон в ГЕРБ, които участваха на последните избори с лозунга "Сигурност и стабилност".

Борисов се оплака от коалиционните партньори за това, че стабилността на сегашното правителство (ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало) е за негова сметка. Затова поръча на депутатите да отидат по родните си места и да се види, че без тях няма кворум и така правителството може да падне.

Вече втори ден ГЕРБ залива социалните мрежи със снимки и изказвания от партийните си събрания, които са сравними с най-добрите образци от времето на Тодор Живков. Хората по места засвидетелстват преданост към лидера и неговите повели, макар че тирадата на Борисов във вторник вечерта бе крайно хаотична, не се разбра нито към кого е отправена, нито какво точно предлага.

Борисов да изведе България от кризата

"Време е Бойко Борисов за пореден път да изведе България от кризата!" – е посланието, което хората споделяха по време на откритите ми приемни в Кюстендил, Дупница и Сапарева баня, посочи в профила си във Фейсбук депутатът от ГЕРБ Христо Терзийски.

Открояващо се е посланието от различни места за необходимостта правителството да остане на власт и да не се стига до предсрочни избори: "Хората ясно заявиха, че не искат нови предсрочни избори, а продължаване на работата на редовното правителство."

"Очакванията на хората са за редовен кабинет, преформатиран с отразяване на реалното национално влияние на ГЕРБ, ролята на мандатоносител, лидиращ изпълнението на управленската програма, която в някои сектори е напълно непозната", обобщи Десислава Танева, която имаше срещи в Сливен и Котел.

Категорична подкрепа за тезите на Борисов

"Народните представители благодариха на участниците в срещите за категоричната подкрепа, която заявиха към партията и нейното ръководство, и че споделят тезите, изложени от лидера Бойко Борисов през вчерашния ден“, се казва в съобщението за срещата в Стара Загора.

Друга опорна точка е, че "ГЕРБ осигурява ред и бюджет", въпреки че проектобюджетът за 2026 г. и данъчните закони очевидно се бавят, а финансовото министерство не е обелило дума по тези теми.

"Докато ГЕРБ прави бюджет и подготвя въвеждането на еврото, други раздават обещания с пари, които икономиката още не е изработила. Маските вече падат – ясно се вижда кой иска стабилност и кой разклаща държавата", заяви депутатът от Сандански Георги Георгиев.