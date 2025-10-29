ГЕРБ получи председател на парламента: Рая Назарян смени Киселова

ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" избраха Рая Назарян от партията на Бойко Борисов за председател на Народното събрание на мястото на досегашния шеф на парламента Наталия Киселова от БСП.

Преди това Киселова подаде оставка, Назарян за кратко пое ръководенето на заседанието в качеството си на зам.-председател на парламента и свика председателски съвет. След него в дневния ред на депутатите бе включена точка за избор на нов председател.

Кандидатите бяха двама - Назарян и Цончо Ганев от "Възраждане". Без изненада за нея гласуваха управляващите - 129 народни представители от ГЕРБ, "Ново начало", БСП, ИТН, както и четиримата независими депутати, които преди време напуснаха доганистите и минаха на страната на Делян Пеевски. Против избора ѝ бяха 11 от ПП-ДБ, както и групите на "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие". 14 от ПП-ДБ гласуваха "въздържал се".

"За" Ганев бяха 41 народни представители - от собствената му парламентарна група "Възраждане", както и тези от "Величие".

Според обявените договрки на управляващите би трябвало Назарян да е шеф на парламента за 10 месеца, с след изтичането им поста да поеме представител на ИТН, пак за 10 месеца. После постът отново ще бъде предаден на БСП. През следващите месеци Назарян влиза в списъка с потенциални служебни премиери, от които президентът Радев трябва да избира, ако се стигне до предсрочни избори.

Ротацията на шефа на парламента се залага в коалиционното споразумение на управляващите, но отсега неофициално има съмнения дали ще се стигне до смяна на Назарян след 10 месеца, или тя ще остане на поста и след това.

"Преформатирането на властта не се случи. То се изчерпа с това госпожа Киселова да бъде сменена от председателското място. Така и не стана ясно какво всъщност се е разбрало управляващото мнозинство на тъмно. И защо влизането на "Ново начало" доведе до това да бъде сменен председателя с такъв на ГЕРБ", каза в пленарната зала Божидар Божанов от ДБ и напомни, че ПП-ДБ подкрепи преди месеци Киселова за председател на Народното събрание, след като БСП подписа за санитарния кордон около лидера на "Ново начало", но в момента управлява с подкрепата на Делян Пеевски.

"Тъй като се използват клишета (от управляващите - бел.ред.), говорите за държавност, моето опасение е, че говорите за държавност с "главно "Д" и че се криете зад клишета, докато заравяте българската държава в задния двор на хотел "Берлин", добави той, препращайки към Пеевски и влиянието му във властта.

Дилов сравни Пеевски с Костов и Фердинанд

След изказването на Божанов думата взе Любен Дилов-син от ГЕРБ, който реши да защити Пеевски: "Абе, някъде в този парламент раздават ли пари за споменаването на името на Пеевски. Защото това постоянно споменаване на името на Пеевски... Аз не разбирам от много неща, малко разбирам от реклама и от връзки с обществеността. Ми, то няма по-голяма реклама за този човек от вас. Ако вие не взимате пари, за да го споменавате постоянно, има две обяснения. Едното е, че сте глупави, а другото е, че го правите от любов. Няма трета логика. Защо го правите?"

Дилов продължи с това да сравни Пеевски с Костов и други български политици. "В историята на България има изключително ясно проследима тенденция на демонизиране на определени личности. Дал Бог един ден да напиша книга за нея - като почнем от Александър I, Фердинанд, Борис, Живков, Андрей Луканов, Иван Костов, Бойко Борисов... Пеевски. Стамболов пропуснах. Нашият нагон да демонизираме определена личност израз на какво е не мога да разбера. На чувство на малоценност, на какво? Постоянно споменавате това име (на Пеевски- бел.ред.)"

След това Мартин Димитров обяви, че в монолога на Бойко Борисов отпреди седмици е имало признание и диагноза. "Излезе председателят на най-голямата парламентарна група - ГЕРБ - Бойко Борисов. И каза "в това правителство има концесии, кръгове и кръгчета". Това е тежка диагноза не от опозицията, не от някой от нас. Вие сами си го казахте. И логичното беше след това да има мерки, да се променят нещата. Но след снимката, която си направихте г-н Борисов каза: "Нищо няма да направим повече, само се снимах и край. Остават си явно концесиите и кръговете". Сега си представете това да стане в Германия или Франция - да излезе председателя на най-голямата група, да каже, че в правителството има концесии, кръгове и кръгчета."

До това Назарян да стане шеф на парламента се стигна след гневния монолог на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди две седмици. Тогава той обяви, че има дадени на концесия министерства на "кръгове, кръгчета и хора, които изобщо не се занимават с политика", поиска преформатиране на управлението, заговори за официално включване на "Ново начало" във властта и поиска оставката на Киселова.

В крайна сметка "преформатиране" нямаше, "Ново начало" остана в досегашната си позиция, в която крепи властта и има влияние, но не носи официална отговорност. Единствено Киселова вече няма да обикаля празници "на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля" в качеството на председател на Народното събрание, след като миналата седмица ГЕРБ и ИТН поискаха да се въведе ротация на шефа на парламента. Първоначално от БСП, които издигнаха Киселова, запазиха мълчание няколко дни, но в крайна сметка се съгласиха да отстъпят поста.

По време на дебатите Йордан Иванов от ДБ обяви, че ГЕРБ дължи отговори. "Преди 10 дни обясниявахте за концесии и кръгчета. Имаше атака към вътрешния министър Даниел Митов, нищо не направихте. Какво стана с атаката към господин Гуцанов. Или единственият проблем, който решавате днес, е че председсателят на Народното събрание няма да ходи на празника на марулята. Тоя проблем ли разрешавате днес? Нуждаем се от отговори, защото българското общество трябва да знае управляващата коалиция докъде е стигнала с проблемите с отдадените на концесия министерства", каза той, визирайки думите на Бойко Борисов отпреди дни.

В отговор Костадин Ангелов от ГЕРБ обяви, че днес става дума за държавност и атакува ПП-ДБ, че поставяли политическите си интереси на първо място.

Според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов бързането Назарян да бъде избрана за председател е абсолютно необяснимо. "Може би единствената причина беше, че от БСП трябваше да излязат и да направят една коленопреклонна поза пред своите господари от ДПС и ГЕРБ. Най-вече от ДПС", каза той.

Според БСП Киселова спасила въвеждането на еврото от 1 януари

В сряда от БСП патетично обявиха, че с решението си да подаде оставка Киселова спасила влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 година, макар този процес да се счита за необратим.

"Когато през януари станем официално част от еврозоната, ще трябва да посочим, че именно Наталия Киселова пое лична отговорност и решително отхвърли опита процесът по приемане на страна ни в ерозоната да бъде забавен или отложен. Това е достатъчно, за да ѝ благодарим", обяви Драгомир Стойнев.

Йордан Иванов определи изказването на Стойнев като лицемерно: "Защото левицата е подложена на тежко унижение, защото мандатоносителят ГЕРб в хода на годините е правил с почти всичките си партньори".

По-рано, когато обяви, че е подала оставка, Киселова каза: "В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест".

Преподавателката по конституционно право в Софийския университет Наталия Киселова беше избрана за председател на Народното събрание през декември миналата година, когато до договорката за сегашното управление все още не се беше стигнало. Това стана с гласовете на ГЕРБ, ПП–ДБ, БСП и хората на Ахмед Доган.

Тогава Киселова се оказа в печеливша позиция, след като първата политическа сила – ГЕРБ – неколкократно се провали в опитите си да събере мнозинство за кандидатурата на Рая Назарян, а коалицията ПП–ДБ се разцепи при гласуването на номинирания от ИТН Силви Кирилов.