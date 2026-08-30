ГЕРБ се събира на национално съвещание

ГЕРБ провежда днес Национално събрание в София, на което се очаква да бъдат гласувани промени в Изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов да очертае приоритетите в началото на новия политически сезон.
Форумът ще се състои в НДК и ще събере около 700 делегати и гости от областните структури на партията.
Ключов въпрос пред форума остава предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат. Очаква се партията да вземе решение дали ще участва със своя кандидатура или ще подкрепи друг претендент.
В събота, по време на посещение в Перник, Борисов заяви, че в ГЕРБ все още се обсъждат различни варианти за президентските избори. Той подчерта, че решението дали партията ще издигне собствен кандидат не е негово, а на Изпълнителната комисия.
Борисов призова за "разум", за да се стигне до единна кандидатура на дясното пространство, която да се противопостави на кандидатурата на Илияна Йотова. По думите му без обединение вдясно партийните кандидатури нямат шанс на президентските избори.
Лидерът на ГЕРБ коментира още, че партията подготвя "новата смяна" и изрази уважение както към опитните, така и към новите кадри. По думите му с времето и възрастта всяка партия и всеки човек се "износват".
Ключови думи
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8 коментара
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Култ!..
Има Логика, нали излезе Новина, че спрели някаква Поръчка за над 1 Милиард..
Велик! ;)
Това е поредният „бенефис“ на Бойко Методиев, който се „пенсионира“ по-често и от Лили Иванова. В корпорация ГЕРБ освен агент буда, никой друг няма политическата тежест и смелост да поиска лидерския пост, защото всички са продукт на неговата селекция и зависимости.На днешният „събор“ ,задачата на Бойко е да убеди кадрите си по места, че все още той разпределя порциите и държи лостовете на влияние.
Може пък да е прощално сборище, предвид новото раздвижване от онзиден - 28.08.2026 год. на делото Череп-Магнитски-Тиква... Любознателните герберя могат да се информират в Pacer Monitor - портал за проследяване на развитието на дела във федерални съдилища... Част от него е обществено достъпна, другата е с платен достъп, но Севда го следи денонощно и няма да откаже информация на никой верен фен на Тиквата... Дано не съм прав, ама, май....
Главатарят на ОПГ свиква "конгрес" редовно, за да обсъдят как ще крадат по-нататък. ^^
- Петров, ти защо не беше на последното партийно събрание? - Е-е, ако бяхте казали, че е последно със сигурност щях да дойда. (Стари, но златни)
Да вдигнем чаши и да кажем сбогом!