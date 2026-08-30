ГЕРБ се събира на национално съвещание

ГЕРБ провежда днес Национално събрание в София, на което се очаква да бъдат гласувани промени в Изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов да очертае приоритетите в началото на новия политически сезон.

Форумът ще се състои в НДК и ще събере около 700 делегати и гости от областните структури на партията.

Ключов въпрос пред форума остава предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат. Очаква се партията да вземе решение дали ще участва със своя кандидатура или ще подкрепи друг претендент.

В събота, по време на посещение в Перник, Борисов заяви, че в ГЕРБ все още се обсъждат различни варианти за президентските избори. Той подчерта, че решението дали партията ще издигне собствен кандидат не е негово, а на Изпълнителната комисия.

Борисов призова за "разум", за да се стигне до единна кандидатура на дясното пространство, която да се противопостави на кандидатурата на Илияна Йотова. По думите му без обединение вдясно партийните кандидатури нямат шанс на президентските избори.

Лидерът на ГЕРБ коментира още, че партията подготвя "новата смяна" и изрази уважение както към опитните, така и към новите кадри. По думите му с времето и възрастта всяка партия и всеки човек се "износват".