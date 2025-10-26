ГЕРБ ще се стреми да запази дефицит от 3%; чака решението на БСП за Киселова

Стремежът на ГЕРБ е догодина да запази бюджетният дефицит от 3%. Това заяви в неделя заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева, цитирана от БГНЕС.

"Със сигурност обаче трябва да си даваме сметка, че разходите в бюджета за заплати, социални здравни осигуровки стават все по-големи. В този смисъл трябва да направил конкретни разчети какво трябва да се предприеме през следващите 3-4 години, за да не се стига до големи дисбаланси. Известен компромис в това отношение би могъл да се направи през тази година, предвид факта, че влизаме в еврозоната. Би било неподходящо да даваме храна на популистките партии, че българите обедняват заради влизането ни в еврозоната", каза Сачева.

Тя посочи, че в партията имат съгласие по голяма част от параметрите с основните партньори – ДПС-Ново начало, БСП и ИТН, които ще подкрепят бюджета. През следващите дни ще бъдат представени по-конкретни параметри.

Сачева отбеляза, че през последните 4 години, особено във времето, когато начело на финансовото министерство бе Асен Василев, били допуснати серия от дисбаланси, които довели до влошаването на фискалната позиция на България, за която неотдавна алармира БНБ.

"Към момента отчетните данни показват, че в бюджета 67% от средствата са за заплати, здравни и социални осигурителни плащания. Това е един твърде висок процент и ако така продължава, в скоро време няма да имаме възможност да имаме средства, с които да инвестираме в политики за развитие", предупреди тя.

Деница Сачева коментира и предлаганата ротация на поста председател на НС.

Според нея тази мярка е положителна, защото отговорността трябва да бъде споделена и защото депутатите от ГЕРБ са непрекъснато в пленарна зала, те участват активно в заседанията, изключително са дисциплинирани. "Много пъти ги спираме от това те да пътуват в командировки в чужбина и в страната, включително част от моите колеги са отлагали и операции, за да могат да бъдат в пленарна зала и да участват в заседанията. Не бихме искали при положението, че носим тази отговорност и правим тези усилия, да бъдем хората, които непрекъснато да са обект на упреци и атаки, а да има други политически колеги, които просто само участват в официални форуми и събития", добави тя.

Сачева изрази скептицизъм във връзка с искането да се потърси дерогация, след като САЩ наложиха санкции на руската петролна компания "Лукойл", собственик на рафинерията "Нефтохим" в Бургас. Нека да изчакаме, вярвам в правителството, вярвам в експертизата на министъра на енергетиката и знам, че това, което ще бъде предложено, ще бъде, възможно, най-балансирано и най-отговорно за България", каза тя.

По повод на исканията на младите медици за увеличаване на техните възнаграждения, които ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на парламента във вторник, Сачева каза, че това няма да стане по начина, по който си го представя Асен Василев.

"Работим вече по тази тема, не по начина, по който Асен Василев си го представя, защото той отново иска да дебалансира поредната система и поредния бюджет – в случая на здравно-осигурителната каса. Ще излезем с наши предложения и решения, което ще чуете в следващите дни, но лекарите в България и младите, и тези, които не са вече млади, заслужават пълна подкрепа, защото те са капитал на страната", подчерта Сачева.

Рая Назарян: Ще изчакаме решението на БСП за ротацията

Ще изчакаме решението на БСП за ротация на председателя на Народното събрание (НС), след което въпросът ще бъде обсъден на Съвета за съвместно управление (ССУ), каза Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, зам.-председател на парламента и на парламентарната група, пред bTV.

Във вторник, след заседанието на ССУ стана известно, че ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на НС в името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН.

Назарян припомни, че когато се конституира 51-вото НС, имаше редица неуспешни опити за избор на негов председател. Тогава изборът беше не политическо решение, а по-скоро административно, за да започне работа парламентът и преговорите за сформиране на управляващо мнозинство, уточни тя и добави, че в споразумението за управление не присъства позицията на председател на НС. Оставихме я настрани, както и назначенията на областни управители, на техни заместници, каза Рая Назарян.

След като миналата седмица имахме разговори в ССУ, се стигна до решение за нов механизъм, който да стане част от споразумението за споделяне позицията на председател на НС. Ще изчакаме днес заседанието на Националния съвет на БСП, след което ще се свика ССУ и ще се обсъди въпросът с ротацията, обясни депутатът. Назарян не пожела да коментира работата на Наталия Киселова като председател на парламента. В политиката нищо не се дължи никому, трудности има във всеки един парламент, каза Назарян.

Тя се върна назад и припомни, че когато са започнали разговора с коалиционните си партньори за стабилно мнозинство, политическият разговор не е бил "ДПС-Ново начало" да станат четвърти партньор, а да се възползват от правилника на НС и правото, което той им дава да участват в органите на парламента, без да е било обсъждано в какви конкретно комисии. Оценяваме заявката на "ДПС-Ново начало", че гарантират подкрепа за стратегическите задачи на управлението, както и че те сами прецениха да не участват в органите на НС, за да не създават допълнително напрежение в този важен за страната момент, заяви зам.-председателят на НС. Пълният мандат е правило, не изключение, в коалицията сме решили да се движим по правилата, а не по изключенията, изтъкна тя.

Пред коалицията бяха поставени няколко политически задачи – финансовата стабилност, бюджет 2025 г., предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост, пълна интеграция на България в ЕС чрез членството в еврозоната. "Алианс за права и свободи" реши да напусне коалицията, когато става въпрос за стратегическите приоритети, "ДПС-Ново начало" подкрепяха тези процеси, описа политическата картина назад Назарян.

През цялото това време бяхме обект на различни политически атаки от опозицията, които пречеха на изпълнението на задачите, каза тя. По думите ѝ в Министерския съвет (МС) също се е натрупвало напрежение. Някои министри, гонейки техните политически програми, се капсулираха, но няма министерства, дадени на концесия, коментира представителят на ГЕРБ. Въпросът към настоящия момент е разрешен, думите на Борисов бяха в посока да се седне на разговор, да има по-широк диалог, целият МС и НС да са в диалог, каза Рая Назарян. Емоцията, отношението на Борисов беше към всички, че трябва по-добра спойка в коалицията, каза тя. Катализатор на процеса се яви вотът в Пазарджик, но се отрази и благоприятно вътре в коалицията, защото седнахме да разговаряме откровено, признахме грешките. На първо място стои да си осигурим стабилно и сигурно мнозинство, каза още зам.-председателят на НС и на парламентарната група ГЕРБ-СДС.