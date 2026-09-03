Германия арестува българи за палеж на фирма за отбранителни технологии

Германската полиция разследва предполагаем палеж с политически мотиви на строителна площадка пред централата на фирмата за отбранителни технологии "Роде и Шварц" (Rohde & Schwarz) в Мюнхен, съобщи днес баварската телевизия BR24, цитирана от Ройтерс.
Баварската полиция потвърди, че е задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани, в близост до мястото на случая, и заяви, че по-късно ще бъдат предоставени допълнителни подробности.
"Роде и Шварц" потвърди, че е имало умишлен палеж, и добави, че скоро ще предостави повече информация.
Според BR24 малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията в мюнхенския квартал "Берг ам Лайм". Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора.
Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата, два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале миналия месец, отбелязва Ройтерс.
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9 коментара
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А ти след като си тръгнал да говориш, кажи нещо. Куцо кьораво и сакато се опитва да изрази мнение , без да може да изрази такова. Примитивна просташка пасмина
Е, няма само Зеленият Чорап, Червената мухоморка и Копейкин да са слугите на изродите от путинистан, редно е и останалите русофилист.ични имбецили да си вирнат червените зад-ници
Мълчи холоп, никой не ти е позволил да говориш.
Дегенерати - русофилисът не прощава.
От най-долнопробните биороботи, които рашистите наемат за стотинки, да им вършат диверсиите. Дори троловете в тоя форум са по-високо в йерархията, макар че са категория "лaйнo" за рашистите.
Това пак е някаква примитивщина , не вярвам българите да са отговорни за това. И всичките чиновници и примитиви в Брюксел трябва да бъдат отсвирени на избори , за да може да се нормализира Европа. Разбира се и тукашните примитиви във форума веднага се нахвърлиха срещу българите, просташко племе
Изрожденци!
Нормално , след Англия и онези скопени мозъци( нашенци) , сега и в Германия...