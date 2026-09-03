Германия арестува българи за палеж на фирма за отбранителни технологии (обновена)

Германската полиция разследва предполагаем палеж с политически мотиви на строителна площадка пред централата на фирмата за отбранителни технологии "Роде и Шварц" (Rohde & Schwarz) в Мюнхен, съобщи баварската телевизия BR24, цитирана от Ройтерс.

Баварската полиция потвърди, че е задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани, в близост до мястото на случая.

"Роде и Шварц" потвърди, че е имало умишлен палеж.

Според BR24 малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията в мюнхенския квартал "Берг ам Лайм". Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети.

Няма пострадали хора.

Говорител на баварската полиция потвърди, че се води разследване по подозрение за умишлен палеж, но заяви, че към момента няма доказателства, че нападението е било насочено конкретно срещу "Роде и Шварц".

Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата, два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале миналия месец, отбелязва Ройтерс.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че чуждестранни сили, по-конкретно Русия, биха могли да използват леви екстремистки групи като "марионетки за саботаж" и предупреди, че някои от тях все по-често повтарят руските тези относно войната в Украйна.

Руска връзка

Разследващите не изключват руска връзка в инцидента с българите в Мюнхен, съобщи кореспондентът на БНР в Германия.

По-рано британските власти разкриха българи, работещи за руска шпионска група в Европа.

Компанията, пред която е станала атаката, разработва и произвежда радио и комуникационни системи за сигурност за правителството, както и за германските въоръжени сили.

На същата улица се намира и офисът на друга компания, произвеждаща дронове.

Пореден палеж на военен завод в Европа

През последните седмици в Европа се запалиха пет военни заводи , включително завод на "Емко" в България. Бившият военен министър Бойко Ноев допусна, че поредните взривове в завод на "Емко" са умишлени и смята, че България системно се проваля при разследването на тези случаи.

Публикации допускащи руска намеса имаше и в западната преса.

Към момента прокуратурата разследва всички версии около пожара в завода на "Емко" край Трявна, включително тази за умишлени действия.

Българските разследващи обаче се бавят с години при подобни казуси и много рядко стигат до обвинение.