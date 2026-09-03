Германия арестува българи за палеж на фирма за отбранителни технологии (обновена)

Германската полиция разследва предполагаем палеж с политически мотиви на строителна площадка пред централата на фирмата за отбранителни технологии "Роде и Шварц" (Rohde & Schwarz) в Мюнхен, съобщи баварската телевизия BR24, цитирана от Ройтерс.
Баварската полиция потвърди, че е задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани, в близост до мястото на случая.
"Роде и Шварц" потвърди, че е имало умишлен палеж.
Според BR24 малко след полунощ от автомобил са били хвърлени запалителни устройства към строителна площадка пред централата на компанията в мюнхенския квартал "Берг ам Лайм". Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети.
Няма пострадали хора.
Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата, два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале миналия месец, отбелязва Ройтерс.
Руска връзка
Разследващите не изключват руска връзка в инцидента с българите в Мюнхен, съобщи кореспондентът на БНР в Германия.
По-рано британските власти разкриха българи, работещи за руска шпионска група в Европа.
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45 коментара
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В Германия вече всеки ден има саботажи пред местните избори в няколко източно-германски провинции.Онзи ден на един от главните кандидати на крайно-дясната Алтернатива за Германия му намериха на бюрото в кабинета една чаша с надпис Руска армия-Тези хора подкрепя путин.
https://www.youtube.com/watch?v=cedeHEk96D0
Какво се чудим, тези т роллове във форума като открадналата ника к а Я, миризлива риба,ударение върху последната сричка, не са ли българи? А работят за путин.Като че ли нямаше случая в Лондон.С български паспорти без проблем се ходи в Мюнхен, и аз чух новината по баварското радио, не ми стана приятно.
Я ти не отговоряй на F16 вмирисана на путинизъм риба ка Я, защото той ти е колега от троллския коптор, за когото ти се бори със зъби и нокти, докато гонеше автентичната умна коментаторка каласк.Правеща се на евроатлантичка, която тук само сее омраза, и няма ден да не ръга фитили срещу ГЕРБ, за да не спечели Гюров, който каза ясно, че иска гласове от всички граждани и партии и е разговарял с хора от ГЕрБ, които само му обещали гласа си.
Очевидно е, че не познавате хората по градчета и села.
Поне тия мyрзилkи да получат каквото им се полага, в буквалния смисъл.
наште руски мЭкЭрЭ са по-тьnu и от 'оригиналните' руски мЭкЭрЭта - ония (Лайпциг) и те нищо не направиха, ама избягаха у путин-ата си матушка... А наште тьnaцu са ги спипали на място :-)))
Напъните ти да скриеш фактите зад агресия показват, че опорките ти днес сериозно "куцат".Бягай да връщаш купоните на митрофана.
Не мога да разбера защо руски пар цали четат и пишат в сайт за интелигентни хора.