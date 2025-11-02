Германия арестува сириец, заподозрян в подготовка на джихадистка атака

Германските власти съобщиха, че са арестували 22-годишен сириец в Берлин, заподозрян в подготовка на джихадистки атентат, предаде АФП.
Мъжът е задържан в южния берлински квартал Нойкьолн и е настанен в арестен център. По-късно в неделя той трябва да бъде изправен пред съдия.
По данни на прокуратурата сириецът е планирал "атака с джихадистки мотив", а обвинението срещу него е за подготовка на сериозно престъпление, застрашаващо държавната сигурност.
По информация на вестник "Билд" специални полицейски екипи са претърсили три жилища в Берлин, свързани със заподозрения, и са открили предмети, които могат да бъдат използвани за изработка на експлозиви.
През последните месеци Германия е разтърсвана от поредица нападения с ножове, както и атентати с джихадистки и крайнодесни мотиви, които отново поставиха под въпрос сигурността в страната.
Берлин остава под строго наблюдение от силите за сигурност, особено след смъртоносния джихадистки атентат на коледен базар през 2016 г., при който камион се вряза в тълпата и уби 12 души.
Колко такива има из Европа един БОГ знае.