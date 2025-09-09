Германия и Франция настояват за по-строги европейски санкции срещу Русия

Германия и Франция настояват за нови по-строги европейски санкции срещу Русия, насочени предимно към енергийния сектор, сочи документ, разпространен до други членки на ЕС, предаде ДПА.

В документа, с който се е запознала агенцията, се призовава за налагане на допълнителни санкции срещу петролни компании, като базираната в Москва "Лукойл", и доставчици на услуги, свързани с руската петролна индустрия. Това може да касае фирми, отговорни за износа на руски петрол към ЕС или търговията с руски суров петрол.

Берлин и Париж заявяват, че руският петрол остава основният източник на финансиране на Кремъл за войната срещу Украйна.

В документа се посочва още, че се обмисля разширяване на механизма, съгласно който се определя таван на цените на руския петрол, така че той да обхваща европейски компании, транспортиращи рафинирани продукти от руски петрол през трети страни.

Към момента се прилагат санкции за компании, участващи в транспортирането на руски петрол над така наречения ценови таван, в това число морски превозвачи и фирми, предлагащи застраховки, техническа поддръжка, финансиране или брокерски услуги.

Правителствата на Германия и Франция искат също да запълнят финансовите и логистичните пропуски, които позволяват на Русия да заобикаля съществуващите санкции.

Предложените мерки включват налагане на санкции на допълнителни руски банки и чуждестранни институции, свързани със Системата за обмен на финансови съобщения (SPFS) на централната банка на Русия.

В момента около 250 малки и средни банки са ангажирани в международни трансакции, подкрепящи военните действия на Русия, се посочва в документа.

Германия и Франция също обмислят санкции срещу компании, свързани с военно-промишления комплекс на Русия - от автомобилния и авиационния сектор, машиностроителни и електротехнически фирми, както и такива от сектора за добив и преработка на злато.

Предложенията ще бъдат включени в подготвяния 19-и пакет от санкции на ЕС срещу Русия, който ще изисква одобрение от всички членки на съюза.