Германия обвини Русия за дроновете на летището на Лайпциг миналия месец, налага пакет от наказателни мерки

Германският вътрешен министър Александер Добринт и външният министър Йохан Вадефул сложиха край на седмици на спекулации и на колебанията на правителството по въпроса дали да обвини Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец. На 10-минутен брифинг в Берлин снощи двамата министри заявиха, че всички индикации сочат, че руската държава е предоставила инструкциите и оборудването за планираната атака, като за извършването ѝ са били привлечени "агенти на ниско ниво".

Дрон с експлозиви беше намерен на летището на Лайпциг на 4 август, близо до украински товарен самолет "Антонов", превозващ оръжия за Украйна. Дронът не експлодира, но можеше да причини катастрофа, казаха германските власти. На 14 август в поле недалеч от летището бе открит още един безпилотник, също неизправен, съобщиха източници на "Der Spiegel" в германските служби за сигурност.

Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на "руските хибридни операции".

Германското правителство "стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август", обяви той.

"Предполагаме, че Германия е цел на по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия", каза още Добринт.

Външния министър Вадефул обяви, че на Русия ще бъде наложен пакет от наказателни мерки, тъй като германското правителство "смята, че има нужда от подходящи и необходими действия в тази ситуация". Министърът поясни, че "на хибридната атака в Лайпциг ще бъде отговорено с пропорционални и премерени действия, които обаче ще са решителни".

"Не сме във война, но всекидневно ставаме мишена на хибридни атаки. Опасното поведение на Руската федерация е част от опитите за дестабилизация, дезинформация, заплахи, саботаж и агресия", бяха част от изявленията на Вадефул.

Той заяви, че руското консулство в Бон ще бъде затворено, считано от 18 септември, а договорът, съгласно който се управлява културният център "Руски дом" в Берлин, ще бъде прекратен. Германия ще настоява за втвърдяване на санкциите срещу Русия, контрола върху влизането на руски граждани и натиска срещу руския "сенчест флот".

Летището Лайпциг/Хале е важен транспортен център за международни товарни превози и за оказване на подкрепа на Украйна, посочва АП. Сред самолетите, които редовно го използват, са украинските транспортни самолети "Антонов".

Летището е и седалище на Стратегическата международна програма за въздушен транспорт на НАТО (SALIS), която понастоящем работи почти ежедневно, за да доставя оборудване за бойните групи на НАТО по източния фланг на алианса – от Финландия до Румъния – и да подпомага мисиите на ЕС и страните членки на алианса.

През 2024 г. запалително устройство се възпламени в логистичен център на летището и подпали товарен контейнер преди той да бъде натоварен на товарен самолет . Западни служители по сигурността подозират, че и този случай е бил организиран от руските разузнавателни служби.

Москва е обвинявана от представители на западни правителства, че води кампания на саботаж и дестабилизация в цяла Европа с цел да подкопае подкрепата за Украйна и да дестабилизира европейските страни.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен междувременно заяви, че утре ще обсъди с генералния секретар на НАТО Марк Рюте опита за атака с дрон в Лайпциг. Освен това в публикация в социалната мрежа Екс тя добави, че външните министри на ЕС ще подготвят отговор на случая на предстоящата си среща.

НАТО ще продължи да укрепва способностите си да възпира и да защитава съюзниците си срещу всяка заплаха след неотдавнашния опит за атака с дрон в Лайпциг, който германските власти приписаха на Русия, заяви от своя страна Рюте.

"НАТО изразява пълна солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг на 14 август", написа той в публикация в Екс.

Опитът за атака в Лайпциг носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм, заяви днес ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас и добави, че Европа трябва да координира действията си относно това какво още може да се направи предвид ескалацията на руските атаки срещу Украйна, предаде Ройтерс.

В изявление преди неофициалната среща на европейските външни министри в Ирландия Калас също така каза, че се работи по списък с 1600 санкции, свързани с руския военнопромишлен комплекс, и че "може би ще бъдат добавени още".

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че подкрепя налагането на нови европейски санкции срещу Русия след неотдавнашния опит за атака с дрон в Лайпциг. "Трябва да бъдем единни в подкрепата си за Украйна и Франция ще продължи да играе пълноценна роля", написа Макрон в публикация в Екс.

Естонското правителство заяви, че осуетеният опит за атака с дронове на летището в Лайпциг показва, че Русия представлява заплаха за цяла Европа, а естонският министър на външните работи Маргус Цахкна посочи, че Москва е склонна да предприема смъртоносни атаки отвъд границите си, предаде ДПА.

"Това отново потвърждава, че Русия е готова да предприема атаки на територията на Европа, при това далеч отвъд собствените си граници, дори с риск да причини жертви", заяви Цахкна.

"Инцидентът е част от поредицата руски провокации, целящи да сплашат Запада и да го принудят да оттегли подкрепата си за Украйна", допълни министърът.

"Категорично осъждаме този безразсъден акт. Русия изведе хибридните си атаки в Европа на ново и опасно ниво. Тяхната цел е да ни сплашат и да отслабят подкрепата ни за Украйна. Това няма да проработи. Нашият отговор трябва да бъде точно обратният – повече подкрепа за Украйна и по-голям натиск над Русия", написа естонският министър-председател Кристен Михал в социалната мрежа Екс.

Правителствата на останалите две балтийски държави – Латвия и Литва, отправиха сходни послания и изразиха солидарността си с Германия.

Унгарското правителство заяви днес, че неуспешната атака с дрон, натоварен с експлозиви, срещу летището на германския град Лайпциг показва, че Русия представлява заплаха за европейската сигурност, предаде ДПА.

"Унгария е дълбоко обезпокоена от нарастващия брой и интензивност на руските хибридни дейности на европейска територия", написа в Екс външната министърка Анита Орбан.

Неотдавнашни инциденти в Германия показват "все по-опасен и безразсъден модел на поведение, който представлява сериозна заплаха за европейската сигурност и устойчивост", добави тя. Унгария изразява "пълна солидарност с Германия и е готова да подкрепи нашия партньор в противодействието на хибридните заплахи", подчерта Орбан.