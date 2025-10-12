Германия планира да връща в Сирия получилите отказ от убежище

Министърът на вътрешните работи на Германия Александер Добриндт разпоредил на Федералната служба за миграция и бежанци (BAMF) отново да започне разглеждане на молбите за убежище от сирийци. Тези, които получат отказ, се предвижда да бъдат депортирани, съобщават в неделя агенция ДПА и в. "Билд".

Очаква се на първо място да бъдат разглеждани молбите "предимно от трудоспособни млади мъже". Защо се дава предимство на тази категория кандидати, не се уточнява. Откази ще получават по-специално онези сирийци, които са пътували до родината си, след като са получили убежище във ФРГ.

Германия не депортира сирийски граждани в родината им от 2012 г. – тогава в страната се разпалваше гражданска война между привържениците и противниците на Башар Асад. Сега обаче германските власти се опитват да постигнат споразумение със сирийската страна за депортиране не само на престъпници, но и на тези, на които е отказано убежище.



"Работим по споразумение със Сирия, за да може да се извършват депортации. Искаме да започнем с престъпниците", каза Добриндт пред "Билд". През септември министърът заяви, че се стреми да сключи такова споразумение още до края на 2025 г.

Германия спря да предоставя убежище на сирийци през декември 2024 г.



В края на миналата година, след свалянето на режима на Асад, Германия и други европейски страни временно преустановиха разглеждането на молби за убежище от сирийски граждани. По данни към юли 2025 г. във ФРГ живеят около 955 хиляди сирийци. Въпреки временното спиране на разглеждането на молбите, през януари-август гражданите на тази страна са подали над 17 500 молби за убежище в Германия.

Очаква се споразумение с Афганистан за депортации

Ден по-рано германският вътрешен министър заяви също, че споразумение за редовни депортации към Афганистан може да бъде подписано "много скоро". По думите му, преговорите с управляващото в страната ислямистко движение на таблините са в "много напреднала фаза".



Добриндт отбеляза, че през миналия уикенд служители на МВР са провели в Кабул "технически дискусии с отговорни лица на място" относно това как може да бъде организиран процесът на депортация. За тези преговори стана ясно в края на септември.



Въпреки това, след като талибаните се върнаха на власт през 2021 г., Германия вече два пъти е експулсирала афганистански граждани: 28 души през август 2024 г. и 81 души през юли 2025 г. Всички те, както посочват властите, са осъдени престъпници.