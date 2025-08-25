 Прескочи към основното съдържание
Германия се приближава до връщането на наборната казарма

5 коментара
Снимката е илюстративна
Германия може да бъде принудена да върне задължителната военна служба, ако планираната нова програма за доброволна служба не успее да привлече достатъчно военнослужещи, заяви пред "Райнише пост“ председателят на комисията по отбрана в Бундестага Томас Ровекамп, депутат от управляващия Християндемократически съюз (ХДС), предаде ДПА.
 
Той каза, че германските въоръжени сили, Бундесверът, в момента изпитват недостиг от над 80 хиляди професионални войници и от 140 хиляди резервисти, които са необходими, за да може Германия да посрещне ангажиментите си в рамките на НАТО.
 
"Имам сериозни съмнения, че това може да бъде постигнато само чрез доброволна служба", каза той.
 
Ровекамп направи тези коментари преди законопроекта за новата доброволна военна служба, който министърът на отбраната Борис Писториус планира скоро да представи пред кабинета.
 
Томас Ровекамп каза, че законодателството трябва да постави ясни цели за годишното увеличаване на армията. "Законът също така трябва да включва механизъм за автоматично задължително набиране (на военнослужещи), ако тези цели не бъдат постигнати“, допълни той.
 
Германия отмени наборната военна служба през 2011 г., но тя остава предвидена в де факто конституцията на страната – Основния закон – и може да бъде върната с обикновено мнозинство в парламента.
 
Правителството на канцлера Фридрих Мерц се ангажира да въведе доброволна военна служба като част от коалиционното си споразумение. Ако законопроектът бъде приет, програмата за доброволна служба може да бъде въведена от първите месеци на 2026 г.
 
Писториус подчерта, че програмата ще се фокусира върху доброволното участие, подкрепено с финансови стимули, но и заяви, че службата ще остане доброволна, камо ако може да задоволи кадровите нужди на Бундесвера.
 
 

Ключови думи

Германия войници наборна казарма
5 коментара

  1. глас в пустиня
    #5
    Отговор на коментар #4

    Сериозна фирма няма поща в gmail

  2. franciscabruno70
    #4

  3. Мазен Кумунис
    #3

    Браво! Скоро и в България! И за жените! ;)

  4. глас в пустиня
    #2

    А от историята всички знаят какви са качествата на немските войници и какви са качествата на италианските и френските войници.

  5. глас в пустиня
    #1

    Това означава че няма пари да плаща на професионални войници. Ние обаче имаме. Каква е връзката между наборната казарма и еврото? Когато германския професионален войник взема евро за заплата има усещането че защитава да кажем французите или италианците, а не германците, което го демонтивира.

