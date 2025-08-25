Германия се приближава до връщането на наборната казарма

Германия може да бъде принудена да върне задължителната военна служба, ако планираната нова програма за доброволна служба не успее да привлече достатъчно военнослужещи, заяви пред "Райнише пост“ председателят на комисията по отбрана в Бундестага Томас Ровекамп, депутат от управляващия Християндемократически съюз (ХДС), предаде ДПА.

Той каза, че германските въоръжени сили, Бундесверът, в момента изпитват недостиг от над 80 хиляди професионални войници и от 140 хиляди резервисти, които са необходими, за да може Германия да посрещне ангажиментите си в рамките на НАТО.

"Имам сериозни съмнения, че това може да бъде постигнато само чрез доброволна служба", каза той.

Ровекамп направи тези коментари преди законопроекта за новата доброволна военна служба, който министърът на отбраната Борис Писториус планира скоро да представи пред кабинета.

Томас Ровекамп каза, че законодателството трябва да постави ясни цели за годишното увеличаване на армията. "Законът също така трябва да включва механизъм за автоматично задължително набиране (на военнослужещи), ако тези цели не бъдат постигнати“, допълни той.

Германия отмени наборната военна служба през 2011 г., но тя остава предвидена в де факто конституцията на страната – Основния закон – и може да бъде върната с обикновено мнозинство в парламента.

Правителството на канцлера Фридрих Мерц се ангажира да въведе доброволна военна служба като част от коалиционното си споразумение. Ако законопроектът бъде приет, програмата за доброволна служба може да бъде въведена от първите месеци на 2026 г.

Писториус подчерта, че програмата ще се фокусира върху доброволното участие, подкрепено с финансови стимули, но и заяви, че службата ще остане доброволна, камо ако може да задоволи кадровите нужди на Бундесвера.