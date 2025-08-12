Германия: Силата не трябва да променя границите в Украйна

Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли предположенията за възможни териториални отстъпки от страна на Украйна в замяна на мир с Русия.
"Силата не трябва да променя границите", написа снощи Вадефул в "Х". Той заяви, че Германия подкрепя целта на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на войната на Русия срещу Украйна. Резултатът трябва да бъде справедлив и траен мир, каза Вадефул.
Тръмп заяви вчера, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да се сложи край на войната. Украйна категорично отхвърля възможността за териториални отстъпки.
Пред германската обществена телевизия Цет Де Еф Вадефул заяви, че Украйна знае, че преговорите ще бъдат трудни, предаде БТА.
"Може би ще трябва да предвидят и отстъпки. Но това ще се реши по-късно. Днес става въпрос за създаване на справедливи условия за тези преговори и те трябва да започнат оттам, където са сега", каза Вадефул.
Европа има ясни идеи, които "в много голяма степен" съвпадат с тези на Украйна, добави той. Става въпрос за европейската сигурност. "Няма да позволим да се вземат объркващи за европейците решения", подчерта германският външен министър.
Въпросът е дали Путин е сериозно готов да преговаря, каза министърът на външните работи на Германия. "Ще се разбере в петък и той трябва да се съобразява с това: Западът е единен в подкрепата си за Украйна", изтъкна Вадефул.
