Германия въвежда доброволна военна служба и отваря вратата за задължителна

Германското правителство прие законопроект, който ще въведе доброволна военна служба, като част от усилията за укрепване на националната отбрана поради опасения за сигурността, свързани с Русия, съобщи Ройтерс.

Текстът отваря вратата и за повторно въвеждане на задължителна военна служба.

Министерството на отбраната се надява доброволната шестмесечна програма да помогне за удвояване на броя на обучените резервисти, които сега са около 100 000, и някои от доброволците да продължат кариерата си на активна служба.

Законопроектът вероятно ще срещне трудности в парламента, което ще бъде проверка на ангажимента на Германия да укрепи националната отбрана във времена на нарастващи заплахи за сигурността след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Германия прекрати задължителната военна служба през 2011 г. и оттогава се мъчи да постигне целите си за числеността на личния състав на войските.

Министърът на отбраната Борис Писториус иска да увеличи броя на войниците на активна служба от 180 000 на 260 000 до началото на 2030 г., за да постигне новите цели на НАТО и да укрепи отбраната на Германия – част от планираното увеличение на военните разходи.

"Бундесверът трябва да се разраства", заяви днес Писториус на пресконференция. "Международната ситуация в областта на сигурността, и преди всичко агресивната позиция на Русия, налагат това."

"Не се нуждаем само от добре оборудвани сили – вече сме на път да постигнем това", продължи той.

"Но се нуждаем и от Бундесвер, който е силен по отношение на персонала. Само тогава възпиращият ефект като цяло ще бъде наистина надежден по отношение на Русия."

Законопроектът предвижда определени годишни цели за набиране на кадри за новата доброволна схема: увеличение от 20 000 през 2026 г. до 38 000 през 2030 г.

Ако тези числа не бъдат постигнати, правителството може да реши да възстанови наборната военна служба, при условие че парламентът одобри това, според последния проект на законопроекта.

Законопроектът вече съдържа някои елементи на задължаване, като този, че всички млади мъже трябва да попълнят онлайн въпросник относно желанието и способностите си за военна служба след навършване на 18 години, за да се получи по-добра представа за потенциално наличния персонал, отбелязва БТА.

Критиците, по-специално консерваторите на канцлера Фридрих Мерц, казват, че одобрението от Бундестага може да забави въвеждането на наборната служба. Те искат законопроектът да задейства автоматично наборната служба в случай на пропуснати цели.

Законодателите от Социалдемократическата партия (ГСДП) на Писториус, младши партньор в коалицията на Мерц, казват, че приоритетът трябва да бъде превръщането на Бундесвера, германските въоръжени сили, в атрактивен работодател, а не връщането към задължителната служба.

Въоръжените сили на Германия отчетоха 28% ръст в набирането на войници до над 13 700 души от януари до края на юли, в сравнение със същия период на миналата година, което беше определено от министерството като най-рядкото увеличение от години.