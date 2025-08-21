Германия задържа украинец за взривовете на "Северен поток" през 2022 г.

Германия арестува украински гражданин за взривовете на газопровода "Северен поток" през септември 2022 година.

Федералната прокуратура е повдигнала обвинения към украинския гражданин Серхий К. за съучастничество в умишленото взривяване на три от четирите тръби на газопровода "Северен поток" под водите на Балтийско море.

Арестът е извършен в Италия, в района на Римини, а задържаният е предаден на германските власти, съобщи прокуратурата.

Украинецът е обвинен, че е ръководил група, отговорна за логистиката, която е наела яхта, използвайки фалшиви документи, за да бъдат пренесени взривните устройства.

"Предполага се, че обвиняемият е бил един от координаторите на операцията", отбелязва главната прокуратура, цитирана от ДПА.

Германската министърка на правосъдието Щефани Хубих определи ареста като "забележителен успех" за германската прокуратура, отбелязва Ройтерс.

Хубих призова за щателно разследване на случая и за осъждане на отговорните лица.

Газопроводите "Северен поток" 1 и 2, които минават от Русия през Балтийско море до Германия, бяха засегнати от няколко експлозии в края на септември 2022 г.

Малко след това бяха открити четири теча в три участъка на тръбите.

Преди това "Северен поток" 1 беше използван за снабдяване на Германия с руски газ, докато "Северен поток" 2 така и не беше пуснат в експлоатация след началото на войната в Украйна.

По време на разследването многократно изплуваха имена на заподозрени както от Русия, така и от Украйна.