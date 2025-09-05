Германски изтребители бяха вдигнати заради дронове над Черно море

Два изтребителя Eurofighter Typhoon на германските военновъздушни сили, разположени в румънската 57-а военновъздушна база "Михаил Когълничану" край Констанца са прелетели над района близо до границата с Украйна, след като радарните системи за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния са засекли група въздушни дронове над Черно море, на 36 морски мили североизточно от Сулина, в Делтата на Дунав. Това става ясно от информация, публикувана на сайта на ведомството в интернет.

Оттам уточняват, че малко след установяване на радарен контакт, дроновете са променили траекторията си на север и по-късно електронният сигнал е изчезнал.

Германските военновъздушни сили участват от четири месеца с отряд от пет изтребителя в подсилената мисия "Air Policing“ за защита на националното и съюзническото въздушно пространство, припомнят от Министерството на националната отбраната, цитирани от БТА.

"Сплотеността и солидарността представляват основата на Северноатлантическия алианс и твърда гаранция, че всяко предизвикателство към сигурността ще бъде посрещнато с единен и решителен отговор", се казва още в информацията на ведомството.

От началото на войната в Украйна няколко пъти руски военни дронове са навлизали в румънското въздушно пространство и са се разбивали на национална територия, припомня Диджи24.