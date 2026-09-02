Германските власти са открили двама заподозрени за атаката с дронове в Лайпциг, свързани с Русия

Германски следователи са открили двама заподозрени, които вероятно са участвали в опита за атака с дронове срещу украинския самолет Ан-124 на летището в Лайпциг на 4 август, съобщава Bild.
Според изданието единият е роден в Русия и притежава латвийски паспорт, а вторият е гражданин на Беларус с руски паспорт. Главната прокуратура вече им е повдигнала обвинения.
Първият заподозрян вероятно е изиграл ключова роля в подготовката на нападението. В края на юли той е пристигнал на летището в Берлин и с наета кола е отпътувал за Лайпциг. Само два дни след атаката с безпилотник той е напуснал Германия отново през летището в Берлин.
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Според данни на Süddeutsche Zeitung той вероятно е свързан с руска специална служба.
Следователите са установили също, че беларуският гражданин е влязъл в Шенгенската зона с италианска виза. По-рано мъжът вече е извършвал престъпления в Европейския съюз.
Службите за сигурност са открили следи от неговата ДНК върху един от безпилотниците. Същите ДНК следи са били открити и в базите данни на Литва и Финландия.
Според Bild следователите издирват най-малко четирима души, свързани с инцидента. Разследващите са открили ДНК следи, а мобилните телефони на заподозрените са били засечени в близост до клетъчни антени.
През нощта на 5 август на летището в Лайпциг, близо до украинския военнотранспортен самолет Ан-124, бе открит безпилотник с взривно устройство. Детонаторът му не се е задействал.
На 14 август недалеч от летището в Лайпциг, на територията на община Кабелскетал, германските служби за сигурност откриха още един безпилотник, съобщи Der Spiegel. Според изданието и той се е оказал неизправен, а взривното устройство не е детонирало.
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На 1 септември федералният министър на вътрешните работи на Германия Александер Добриндт обвини Русия за опита за атака. По думите му полицейското разследване, характерът на престъплението и разузнавателните данни доказват отговорността на Русия за опита за нападение на летището в Лайпциг.
Добриндт заяви, че правителството на Федерална република Германия разглежда случилото се като хибридна атака, организирана по поръчка на руски държавни структури.
Като ответна мярка Германия реши от 18 септември да закрие генералното консулство на Русия в Бон и "Руския дом" в Берлин.
Германските власти също възнамеряват да затегнат контрола върху влизането на руски граждани, да настояват за нови санкции на Европейския съюз и да засилят натиска върху руския "сенчест флот".
От Москва заявиха, че ще отговорят на решенията на Германия. На 2 септември руското Министерство на външните работи извика временно управляващия посолството на Германия Бернд Финке във връзка с антируските решения и изявления.
Президентът Владимир Путин обвини Германия, че е "подхвърлила доказателства" по случая.
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20 коментара
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мишокът остана без сиренце...
Украинците спряха на немците газта. Сега ще им спрат и самолетите защото искат още пари и оръжия. Заплатите на украинските войници надминаха 10 000 $
А в РъБъ агентите на ГРУ и ФСБ спокойно си ходят дето щат, тровят, стрелят, палят, взривяват и се радват на пълен комфорт от всички правителства и служби, с изключение на 1 за последните 80 години, мда-а-а...
Сбогом на Фолксваген - планират се радикални съкращения и затваряне на фабрики. Според немските бизнес медии, план подготвен за Надзорния съвет на автомобилния гигант предвижда: - Затваряне на фабриките в Емден и Цвикау през 2031 - Затваряне на производството в Хановер през 2032 - Затваряне на Ауди фабриката в Некарсулм през 2034 - Орязване на 50 млрд. инвестиции - Спиране на производството на Сеат - Между 75000 и 100000 съкратени работници Текат тежки преговори със синдикатите и немската държава, защото говорим за най-големия работодател в страната и най-големия aвтомобилен концерн в Европа. Вижте по-малко Stefcho Stanev
Но тия в ЕС са пълни примитиви, така или иначе. То е обидно за човешкия род. Примитивщина
Нали сега има избори в Германия , може да е нещо предизборно, да си спаси Мерц кожата
Слава богу, че (дотук) не са открили и замесени българи, както във Великобритания!
Не отваряй вратата! Този, който чука е украински дрон. Сега чука по вратата, отвориш ли ще те изчука и тебе.
Ето тази либерастия ще съсипе Европа! Какво значи прокруратура, обвинения, доказателства? "Тихата война" си има други правила - бой до пълни признания и след това отново до признаване на обратното. Отпадъка от обработката - в екарисажа.