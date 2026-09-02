Германските власти са открили двама заподозрени за атаката с дронове в Лайпциг, свързани с Русия

Германски следователи са открили двама заподозрени, които вероятно са участвали в опита за атака с дронове срещу украинския самолет Ан-124 на летището в Лайпциг на 4 август, съобщава Bild.

Според изданието единият е роден в Русия и притежава латвийски паспорт, а вторият е гражданин на Беларус с руски паспорт. Главната прокуратура вече им е повдигнала обвинения.

Първият заподозрян вероятно е изиграл ключова роля в подготовката на нападението. В края на юли той е пристигнал на летището в Берлин и с наета кола е отпътувал за Лайпциг. Само два дни след атаката с безпилотник той е напуснал Германия отново през летището в Берлин.

Според данни на Süddeutsche Zeitung той вероятно е свързан с руска специална служба.

Следователите са установили също, че беларуският гражданин е влязъл в Шенгенската зона с италианска виза. По-рано мъжът вече е извършвал престъпления в Европейския съюз.

Службите за сигурност са открили следи от неговата ДНК върху един от безпилотниците. Същите ДНК следи са били открити и в базите данни на Литва и Финландия.

Според Bild следователите издирват най-малко четирима души, свързани с инцидента. Разследващите са открили ДНК следи, а мобилните телефони на заподозрените са били засечени в близост до клетъчни антени.

През нощта на 5 август на летището в Лайпциг, близо до украинския военнотранспортен самолет Ан-124, бе открит безпилотник с взривно устройство. Детонаторът му не се е задействал.

На 14 август недалеч от летището в Лайпциг, на територията на община Кабелскетал, германските служби за сигурност откриха още един безпилотник, съобщи Der Spiegel. Според изданието и той се е оказал неизправен, а взривното устройство не е детонирало.

На 1 септември федералният министър на вътрешните работи на Германия Александер Добриндт обвини Русия за опита за атака. По думите му полицейското разследване, характерът на престъплението и разузнавателните данни доказват отговорността на Русия за опита за нападение на летището в Лайпциг.

Добриндт заяви, че правителството на Федерална република Германия разглежда случилото се като хибридна атака, организирана по поръчка на руски държавни структури.

Като ответна мярка Германия реши от 18 септември да закрие генералното консулство на Русия в Бон и "Руския дом" в Берлин.

Германските власти също възнамеряват да затегнат контрола върху влизането на руски граждани, да настояват за нови санкции на Европейския съюз и да засилят натиска върху руския "сенчест флот".

От Москва заявиха, че ще отговорят на решенията на Германия. На 2 септември руското Министерство на външните работи извика временно управляващия посолството на Германия Бернд Финке във връзка с антируските решения и изявления.

Президентът Владимир Путин обвини Германия, че е "подхвърлила доказателства" по случая.