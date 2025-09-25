Германският туристически гигант ТУИ ще отвори два нови хотела в Турция

Германският туристически гигант ТУИ (TUI) обяви, че планира отварянето на два нови хотела в Турция през следващата година, съобщи сайтът "Тюркийе тудей".
В официално съобщение от компанията обявиха, че планират да отворят два нови хотела в Турция през април 2026 г.
Единият от тях ще се намира в курортния град Белек (окръг Анталия) на брега на Средиземно море. Хотелът ще има 499 стаи и ще бъде проектиран за семейства с деца.
Другият хотел е в курорта Дидим (окръг Мугла) на брега на Егейско море. Той ще е с 359 стаи, включващи микс от луксозни апартаменти с частни басейни и джакузита и къщи за семейства.
Наред с двата нови комплекса в Турция, компанията ще изгради и два нови хотела на италианския остров Сардиния и в района на Коста дел Сол в Испания, като официалното им откриване е планирано за май 2026 г., става ясно още от съобщението на ТУИ, предаде БТА.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.