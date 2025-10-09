Главният архитект на София: Огромни територии са превърнати в бент

Съществуващите реки и дерета в София масово се застрояват, а същевременно в последните 15 години не се е изграждала канализация. Огромни територии се превръщат в бент – това е най-големият проблем. Това казва главният архитект на София Богдана Панайотова пред БНР.

Редно е да се изграждат съоръжения паралелно със строителството, така че пътят на деретата да бъде контролиран и запазен, а не да се затапва, не да се стопира, както и да има възможност лесно да бъде почистван, коментира арх. Панайотова.

Тя посочи, че това строителство е допуснато през годините след 2009 г. - след влизането на Общия устройствен план, когато става възможно да се застрояват ливади, пасища и гори.

Районите "Триадица", "Лозенец", "Витоша" са най-застрашени. Най-рискови са именно местата, където се струпва огромно количество вода, което по нормалния ход на реките и деретата слиза към София, отбелязва Богдана Панайотова.

Като възможна мярка тя вижда да се спре издаването на строителни разрешителни за подобни рискови територии.

При съществуващото в подобни огромни мащаби строителство, рискът вече е доста голям, алармира главният архитект на София. Тя посочи, че е свикана работна група, която да обмисли спешни превантивни мерки за столицата.

Пред дни председателят на сдружение "Балканка" инж. Димитър Куманов предупреди, че София е още по-зле от ваканционно селище "Елените", където при порой на 3 октомври четирима души загубиха живота си.

"И в София един куп от реките не са отразени в кадастъра като реки. Това се прави нарочно, за да може и върху тях да се строи. Един куп софийски дерета вече са засипани някои със строителни отпадъци, с изкопи. Последно нашумя река Кална в "Горубляне". Деретата на София също са засипани на много места. /.../ Голяма част от зелените площи в града, които също задържат вода, също вече са застроени. Има мераци Южният парк да се застроява", каза той пред БНР.

"Ако такъв дъжд се извали в София, мостът, който е на Перловската река при Военната академия ще бъде съборен и тя ще излезе от коритото си, защото това е най-тясното място в София", предупреди Куманов.