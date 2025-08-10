Главният съветник на Тръмп по дигиталните активи се връща в частния бизнес

Бо Хайнс, ръководител на Съвета на президентските съветници по дигитални активи към администрацията на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че напуска поста си и се завръща в частния сектор, предаде Ройтерс.
29-годишният Хайнс, който от началото на годината оглавяваше инициативите на Белия дом в сектора, публикува в платформата "Екс" (X), че за него е било "чест" да служи в администрацията и да работи съвместно със съветника по изкуствен интелект и криптовалути Дейвид Сакс.
През юли работна група, ръководена от Хайнс и включваща представители на администрацията, представи позицията на Тръмп относно регулациите на дигиталните активи и призова Комисията по ценни книжа и борси (SEC) на САЩ да изготви нова регулаторна рамка в тази правна област.
Назначението на Хайнс последва разпореждане на президента Тръмп, издадено малко след встъпването му в длъжност през януари, с което беше създадена крипто работната група като част от обещанието му за преформулиране на политиката на САЩ в сектора.
Хайнс е известен привърженик на наскоро приетия законодателен акт, създаващ регулаторна рамка за стейбълкойни – криптовалути, обвързани с щатския долар. Законът (GENIUS Act) бе подписан от президента миналия месец и се смята за важна стъпка към масовото използване на дигитални активи за разплащания.
Бо Хайнс, който е възпитаник на Йейл, два пъти безуспешно се е кандидатирал за Конгреса от щата Северна Каролина, допълва Ройтерс.
