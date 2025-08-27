"Гледа с неразбиращи очи". Обвиняемият за катастрофата в "Слънчев бряг" се чуди на положителната си проба

Никола Бургазлиев, обвиняем за катастрофата с АТВ в "Слънчев бряг", при която пострадаха майка и малкото ѝ дете, не разбира как пробата му за наркотици е дала положителен резултат. Това заяви пред бТВ адвокатката му Галина Колева. По думите ѝ той твърди, че не употребява наркотици и е бил напълно спокоен за пробата си.

Първо така, после иначе

Случаят с Бургазлиев е един от малкото, в които първоначалният полеви тест дава отрицателен резултат, а кръвната проба – положителен. Първият тест по правило и е по-чувствителен и реагира дори на разрешени вещества като медикаменти по предписание. Затова се смята, че изследване на кръвта е по-сигурният метод.

Резултатите от пробата на 18-годишния шофьор (положителна за марихуана) бяха обявени от окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев преди ден. Той коментира, че сега има основание извършеното от него да се разследва като умишлено престъпление, което означава и по-тежко наказание, ако бъде признат за виновен.

"Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита как е възможно. Отговорих му, че аз не мога да оспоря резултати на вещи лица, но мога да поискам проверка и втора експертиза", коментира адвокат Колева.

Удар

Бургазлиев удари с взето под наем електрическо АТВ 35-годишната Христина Здравкова и нейни роднини на тротоар в "Слънчев бряг". След инцидента тя е в мозъчна смърт в болницата в Бургас, а 4-годишният ѝ син бе преместен в „Пирогов“ с медицински хеликоптер. Детето остава в тежко състояние, но прогнозите за живота му са по-оптимистични, отклкото за този на майката.

Според адвокат Колева Бургазлиев твърди, че педалът на газта на количката е "залепнал", а спирачката не е сработила.

"След като е взел под наем тази въпросна процесна количка, в момента, в който е потеглил и е трябвало да слезе от тротоара, защото пунктът за наемане на колички е бил в насрещното движение – количката е друснала, след което той е загубил управление и възможността да я управлява. Каза, че педалът за газта е залепнал и спирачката не се е задействала. Всичко се е случило за 3 до 4 секунди", заяви тя.

На записи от охранителни камери се вижда как количката се качва на тротоара с висока скорост веднага след потегляне. Дали има някаква техническа повреда, трябва да установи назначената експертиза.

Адвокатката твърди още, че родителите на Бургазлиев, които са полицаи в Несебър, не могат да окажат влияние на разследването. То бе преместено в националното следствие именно заради съмнения за чадър. Колева описа майката и бащата на младежа като "изключително свестни хора, държавни служители цял живот, дългогодишни служители на МВР. Двамата с честен труд са си изкарали всеки един лев. Нямат бизнеси или родители с бизнеси".