"Гледа с неразбиращи очи". Обвиняемият за катастрофата в "Слънчев бряг" се чуди на положителната си проба

Никола Бургазлиев, обвиняем за катастрофата с АТВ в "Слънчев бряг", при която пострадаха майка и малкото ѝ дете, не разбира как пробата му за наркотици е дала положителен резултат. Това заяви пред бТВ адвокатката му Галина Колева. По думите ѝ той твърди, че не употребява наркотици и е бил напълно спокоен за пробата си.
Случаят с Бургазлиев е един от малкото, в които първоначалният полеви тест дава отрицателен резултат, а кръвната проба – положителен. Първият тест по правило и е по-чувствителен и реагира дори на разрешени вещества като медикаменти по предписание. Затова се смята, че изследване на кръвта е по-сигурният метод.
Резултатите от пробата на 18-годишния шофьор (положителна за марихуана) бяха обявени от окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев преди ден. Той коментира, че сега има основание извършеното от него да се разследва като умишлено престъпление, което означава и по-тежко наказание, ако бъде признат за виновен.
"Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита как е възможно. Отговорих му, че аз не мога да оспоря резултати на вещи лица, но мога да поискам проверка и втора експертиза", коментира адвокат Колева.
Бургазлиев удари с взето под наем електрическо АТВ 35-годишната Христина Здравкова и нейни роднини на тротоар в "Слънчев бряг". След инцидента тя е в мозъчна смърт в болницата в Бургас, а 4-годишният ѝ син бе преместен в „Пирогов“ с медицински хеликоптер. Детето остава в тежко състояние, но прогнозите за живота му са по-оптимистични, отклкото за този на майката.
Според адвокат Колева Бургазлиев твърди, че педалът на газта на количката е "залепнал", а спирачката не е сработила.
"След като е взел под наем тази въпросна процесна количка, в момента, в който е потеглил и е трябвало да слезе от тротоара, защото пунктът за наемане на колички е бил в насрещното движение – количката е друснала, след което той е загубил управление и възможността да я управлява. Каза, че педалът за газта е залепнал и спирачката не се е задействала. Всичко се е случило за 3 до 4 секунди", заяви тя.
На записи от охранителни камери се вижда как количката се качва на тротоара с висока скорост веднага след потегляне. Дали има някаква техническа повреда, трябва да установи назначената експертиза.
Адвокатката твърди още, че родителите на Бургазлиев, които са полицаи в Несебър, не могат да окажат влияние на разследването. То бе преместено в националното следствие именно заради съмнения за чадър. Колева описа майката и бащата на младежа като "изключително свестни хора, държавни служители цял живот, дългогодишни служители на МВР. Двамата с честен труд са си изкарали всеки един лев. Нямат бизнеси или родители с бизнеси".
Чинев, и трябва ли ако не е употребил марихуана това да се счита за смегчаване вината обстоятелство? Ами още по-зле! В пълно съзнание, без влияние на упойващи средства яха АТВ-то и помита хората, като една млада жена е в мозъчна смърт, а дтенцето е между живота и смъртта! И каква е тази квалификация - средна телесна повреда? И внимавайте, Чинев, експертизата на АТВ-то какво ще покаже! Още сега мога да предположа, че "акселератора е залепнал" и мамин и татков хубавец нямало какво друго да направи освен да избие хората! Де гиди пуста неокастерна!
Това изобщо не е фактор за такива дебили като този. Той най вероятно псува и проклина близките на жертвите, че са вдигнали толкова шум, че тате не може да му помогне, както му е "помагал" досега.
На всички ни е ясно, че всичко вече е заметено под килима при пътната карата, при нотариуса, при осемте джуджета, удушеното и натъпкано в бидон дете при "колеги прибирайте се, тези са от нашите" и т.н. Списъка е дълъг, а паметта на Ганьо къса. Кошмара продължава!
Важно е да се провери всеки следовател и прокурор определил първоначалната мярка на домашен арест и средна телесна, това е безобразие смърдящи на корупция!
А с какви очи гледа семействата на които причини такава трагедия? Ще каже ли адвокатката или да отидем на място да видим?
"Неразбиращите очи" може и да са от умственото ниво на закриляното мамино момченце, а не от изненадата за резултатите. Това за "прекрасните" родители и "добрия" младеж вече е изтъркан рефрен на адвокати и близки. Щом за безрасъдните убийци, в чиито изследвания намират наркотични вещества, казваме суперлативи за доброта, значи ценностите ни като общество са с главата нагоре. И ако не видим проблема очи-в-очи няма как да го поправим занапред, а все ще си седим в кочината сред невинна смърт и безобразие.
От рубриката "Добро момче, винаги поздравява". Такива като него извършили подобно престъпление, трябва поне 20 години затвор, отнемане на книжката без право на нейното връщане, парично обезщетение на пострадалите, иначе ще продължават да си карат както им е кеф и ще газят хората наред и навсякъде. Това се отнася и за всички останали подобни отрепки в България, които се чувстват безнаказани и продължават да шофират пияни и друсани с бясна скорост и на такива хванати зад волана, да им се отнема автомобила, солидна парична глоба и отнемане на книжката за поне 10 години.
От думите на адвокатката Колева излиза, че само държавните служители са свестни хора и си изкарват парите с честен труд . Останалите по презумпция сме някакви отрепки и мошеници, особено, ако имаме и собствен бизнес или родители с такъв бизнес. Тц, тц, тц...
... "Гледа с неразбиращи очи" ... - вероятно така е гледал и пред себе си, га е подкарал атв-то...