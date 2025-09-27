Глобални уроци от застрашената свобода на медиите

През всяка година от почти половинвековната ми журналистическа кариера аз познавах единствено свободни и независими медии в Съединените щати.
Професионалният ми път започна през 70-те години. Това бяха времена, когато американците можеха ясно да видят как медиите служат на демокрацията:
С публикуването на "Документите на Пентагона" първо от The New York Times, американската общественост научи за провалите, които правителството ѝ бе прикривало по време на продължителната война във Виетнам, отнела толкова много животи. А след това дойде "Уотъргейт" – разследване, ръководено от The Washington Post. Гражданите на САЩ разбраха как техният президент е използвал държавните институции като оръжие срещу политическите си опоненти, злоупотребявайки с властта си и саботирайки Конституцията.
През десетилетията след тези разкрития приемах за даденост, че страната ми винаги ще се радва на свобода на медиите – и че Първата поправка на Конституцията ще я гарантира. Днес вече не приемам нищо от това за сигурно. Не допускам за даденост, че конституционният ред ще се запази в Съединените щати. Че върховенството на закона ще надделее. Че свободата на изразяване – не само за медиите, но и за всички американци – ще продължи да съществува.
Причината е, че имаме президент, който демонстрира презрение към традиционните ограничения на властта си. Защото мнозинство в Конгреса остава раболепно. Защото мнозинство във Върховния съд даде на този президент извънредни правомощия и имунитет. Защото президентът изглежда решен да постави под обсада институционалните стълбове на демокрацията, като медиите са сред основните му мишени. И защото тези институции се оказаха по-крехки и страхливи, отколкото съм смятал за възможно.
Няма съгласие как изобщо се установява факт
А може би най-тревожното е, че днес живеем във време, когато хората не могат – или не искат – да правят разлика между истина и лъжа. В демокрация е естествено и дори очаквано да спорим кои политики са най-добри. Но днес вече не можем да се съгласим как изобщо се установява факт. Всички елементи, на които исторически сме разчитали, за да определим фактите – образование, експертиза, опит и, най-вече, доказателства – бяха омаловажени, отхвърлени и отречени.
Как може демокрацията да процъфтява, или дори да оцелее, ако не можем да определим най-основните факти? Ако демокрацията е в опасност, то и свободата на медиите е в опасност. Независимите медии не могат да оцелеят без демокрация. А обратното също е вярно: демокрацията не може да оцелее без свободни медии. Никога не е имало демокрация без свободни и независими медии.
Планът на амбициозните автократи е добре познат. Високо в списъка им със задачи е да смажат пресата — институция, която може да хвърли светлина върху действията на политическите лидери и да ги държи отговорни. Техните репресивни практики обаче се простират далеч отвъд пресата: те се стремят изцяло да премахнат свободата на изразяване — правото на музиканти, автори, артисти, драматурзи и сценаристи да се изразяват както пожелаят. Правото на обществото да слуша, гледа и чете това, което смята, че трябва. Правото на бизнесмени, учени, активисти и политически лидери да отстояват политиките, в които вярват. Правото на всеки от нас да говори свободно със семейството, приятелите, съседите и колегите си без страх от наблюдение и репресии.
Правата, които пресата се стреми да защитава, не се различават от правата, които повечето хора искат за себе си — свободата да се изследват фактите, да се споделя наученото, да се съобщава в какво вярват.
Истинската мишена на автократите е самата истина
Залогът е много по-голям от свободата на изразяване на мнения. Истинската мишена на автократите е самата истина. Те се стремят да унищожат всички независими арбитри на фактите, без значение дали са съдии, учени, специалисти, статистици или журналисти. В държавите, които се насочват към авторитаризъм, лидерите им претендират за еднолична собственост върху истината. И манипулират, потискат или заличават данни, за да наложат своите лъжи.
Именно това се случва сега в Съединените щати. Фактите са под атака, докато правителството изисква неговите измислици да бъдат повтаряни безпрекословно.
В продължение на десетилетия Съединените щати бяха крепост на свободното изразяване от всякакъв вид, с наглед гарантирани конституционни защити. Това вече не е така. Бяхме модел за гражданите в други страни, които копнееха за подобна свобода. Вече не сме. Бяхме решителен защитник на тези свободи по света. Активисти за граждански права, борци за демокрация и независими журналисти по света често разчитаха на нашата подкрепа, когато бяха изправени пред репресии. Вече не могат да я очакват.
Свободата на словото и изразяването - първата сред 4-те основни човешки свободи
В прочутата си реч от 1941 г. за четирите основни човешки свободи президентът Франклин Делано Рузвелт постави "свободата на словото и изразяването" на първо място. И недвусмислено добави: "навсякъде по света."
Днес, с един амбициозен автократ като президент, Съединените щати не успяват да защитят свободите, които Рузвелт смяташе за незаменими за един по-добър свят. Независимите медии вече бяха застрашени глобално – жертва на намаленото доверие в демокрацията и възхода на ново поколение авторитарни лидери. Нашият президент постави медиите в целия свят – и свободата на изразяване изобщо – в още по-голяма опасност.
Това, което президент Доналд Тръмп и неговите съюзници презрително пренебрегват, е причината, поради която основателите на Съединените щати са съставили Първата поправка към Конституцията. Джеймс Мадисън е основният ѝ автор. И описвайки ролята на пресата и свободното изразяване, той говори за "правото свободно да се изследват публичните личности и действия“ (в оргигинал: right of freely examining public characters and measures).
Думата "изследване" заслужава специално внимание. В речника тя означава: "да се проучи отблизо", "да се разпита внимателно/разследва", "да се провери чрез въпроси, за да се установи напредък, пригодност или знание."
Приложено към журналистиката, това означава, че ние не сме стенографи. И не трябва да бъдем. Ние надничаме зад завесата и под повърхността – за да разберем кой какво е направил и защо, кого ще засегне и как, кой е повлиял на решенията и с каква цел.
Същността на журналистиката, според мен, е да предоставя на обществото информацията, от която то има нужда и заслужава да знае, за да може да се самоуправлява. В тази мисия е заложено и особено високо призвание: да държи отговорни влиателните хора и институции.
Хората с власт имат потенциала да вършат огромно добро. Когато го правят – и когато обикновените хора го правят – ние в медиите трябва да го покажем. Заслужаващите похвала усилия за подобряване на обществото трябва да се споделят.
Същевременно някои неправди могат да се извършват в колосален мащаб. Често вината е у онези, които притежават непропорционална власт, включително средства да прикриват злоупотребите си. Неморални или незаконни действия могат да останат скрити с години или десетилетия. Обикновените хора могат да понесат тежки щети. Жертвите често биват пренебрегнати или заглушени.
Затова обществото има огромен залог в борбата за свободно изразяване и независими медии. Хората трябва да имат право да изразяват недоволството си. А медиите трябва да са готови да слушат и разследват.
Когато има сериозни грешки, често никой друг, освен журналистите няма да разкрие фактите. Когато няма журналисти, които да отразят корупцията, неизбежно тя се увеличава – и обикновените граждани плащат най-високата цена. Когато няма независими медии, които да насочат внимание, онези с огромна власт използват възможността да натрупат още повече. Техните интереси се обслужват, а нуждите на обществото – не.
Докато правителството на САЩ се отказва от каузата на свободата в глобален мащаб, моята надежда е, че гражданите в други държави ще станат модел за американците, които приеха собствените си свободи за даденост. Те могат да ни покажат как най-добре да се борим срещу репресивно управление. И в трудната битка за опазване на фундаменталните демократични принципи на свободното изразяване и независимите медии, те могат да ни вдъхновят.
*Мартин Барън е бил главен редактор на The Washington Post от 2013 до 2021 г., а преди това е оглавявал The Boston Globe и Miami Herald.
**Mediapool.bg е част от глобалната кампания на World news day за утвърждаване стойността на журналистиката, основана на факти.
А ние дали имаме независими медии?!?! Всеки си пази зплатата. Когато с едно телефонно обаждане могат да те вкарат в затвора, низависимоста бързо изчезва. И ставаш част от стадото мисирки.
Ха-ха.. Ей сега, малко да се поразсъни работническо-селската интелигенция и ще видиш какво "четене и препрочитане" ще падне... И като започнат от Ф.Д.Рузвелт - "либераст и комунист", по новия свинско-тиквен стандарт в БГ-то, та чааак до "Вашингтон пост"...
Тази статия трябва да остане закачена в началото на сайта за постоянно. Да се чете и препрочита. Без независими медии ще се превърнем много бързо в Русия, Северна Корея, Иран ...