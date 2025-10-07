Глобално ВЕИ за пръв път изпревариха въглищата като източник на електроенергия

Възобновяемата енергия изпревари въглищата като водещ източник на електроенергия в света през първата половина на тази година - исторически първи резултат, според нови данни на глобалния енергиен мозъчен тръст Ember.
Търсенето на електроенергия се увеличава по целия свят, но растежът на слънчевата и вятърната енергия е толкова силен, че задоволи 100% от допълнителното търсене на електроенергия, дори спомогна за лек спад в потреблението на въглища и газ, се посочва в доклада, публикуван във вторник.
Любопитното в него е, че развиващите се страни, особено Китай, са допринесли най-много за развитието на чистата енергия, докато по-богатите държави, включително САЩ и ЕС, са разчитали повече от преди на затоплящи планетата изкопаеми горива.
През 2024 г. въглищата, основен фактор за глобалното затопляне, бяха най-големият индивидуален източник на производство на енергия в света - позиция, която заемат повече от 50 години, според Международната агенция по енергетика. Половин година по-късно обаче това вече е не е така.
Слънчевата енергия осигури лъвския пай от растежа, като покри 83% от увеличението на търсенето на електроенергия. Тя е най-големият източник на нова електроенергия в световен мащаб в продължение на три поредни години.
В първите шест месеца на 2025 г. глобалното търсене на електроенергия е нараснало с 2.6% (+369 TВтч). То обаче е повече от компенсирано от увеличението с 31 на сто или 306 ТВтч на производството на слънчева енергия и със 7.7 процента или плюс 97 ТВтч на вятърния ток. Само соларите са покрили 83% от увеличението. Водноелектрическата енергия е спаднала значително, докато производството на биоенергия леко намаля, а ядрената енергия се увеличи скромно, докато общото производство на изкопаеми горива намаля незначително с о.3 процента, сочи анализът.
Китай с 55% ръст в производството на слънчев ток
Рокардният ръст при фотоволтаиците увеличава делят им в световния електроенергиен микс от 6.9 на 8.8 на сто. На Китай се падат 55% от растежа на световното производство на слънчева енергия, следван от САЩ (14%), ЕС (12%), Индия (5,6%) и Бразилия (3,2%), докато останалата част от света допринесе само с 9%. Четири държави генерират над 25% от електроенергията си от слънчева енергия, а поне 29 държави надминаха 10%, в сравнение с 22 държави през същия период на миналата година и само 11 държави през първата половина на 2021 г.
В резултат на всичко това делът на възобновяемите източници в световното производство на електроенергия се увеличава до 34.3% (от 32.7%), докато делът на въглищата спада до 33.1% (от 34.2%).
Глобалното производство на изкопаеми горива намалява леко през първата половина на 2025 г., с 27 TВтч спрямо същия период на миналата година. Това се дължи основно на Китай и Индия,
Така днес по-голямата част от производството на слънчева енергия (58%) се осъществява в страни с по-ниски доходи, много от които отбелязаха експлозивен растеж през последните години.
Това се дължи на впечатляващото намаляване на разходите. Цените на слънчевата енергия паднаха с изумителните 99,9% от 1975 г. насам и сега е толкова евтина, че големи пазари за слънчева енергия могат да се появят в една страна в рамките на една година, особено там, където електроенергията от мрежата е скъпа и ненадеждна, отбелязват анализаторите от Ember.
Пакистан например е внесъл слънчеви панели, способни да генерират 17 гигавата (GW) слънчева енергия през 2024 г., двойно повече от предходната година и еквивалент на приблизително една трета от настоящия капацитет за производство на електроенергия на страната.
Впечатляващ бум в Африка
Африка също преживява бум на слънчевата енергия, като вносът на панели се е увеличил с 60% до яни на годишна база. Южна Африка, силно ориентирана към въглищата, водеше, докато Нигерия изпревари Египет на второ място с 1.7 ГВ капацитет за производство на слънчева енергия - това е достатъчно, за да задоволи търсенето на електроенергия на приблизително 1,8 милиона домакинства в Европа.
Някои по-малки африкански държави отбелязаха още по-бърз растеж, като Алжир увеличи вноса на панели 33 пъти, Замбия осем пъти, а Ботсвана седем пъти.
В някои страни растежът на слънчевата енергия е толкова бърз, че създава неочаквани предизвикателства.
В Афганистан широкото използване на водни помпи, захранвани със слънчева енергия, понижава нивото на подпочвените води, заплашвайки дългосрочния достъп до подпочвени води. Проучване на д-р Дейвид Мансфийлд и фирмата за сателитни данни Alcis предупреждава, че някои региони могат да пресъхнат в рамките на пет до десет години, застрашавайки милиони препитания.
В САЩ обаче чистите източници не са успели да се справят с нарастването на търсенето, така че производството от изкопаеми горива е нараснало. В ЕС както въглищата, така и газът са увеличили дела си, за да компенсират по-ниското производство на вятърна, водна и биоенергия.
В САЩ въглищата заместиха газа, за да покрият ръста на търсенето на ток
Съединените щати, най-голямата икономика в света, са отговорни за 15% (2190 TВТч) от световното търсене на електроенергия и 12% от световните емисии на CO2 от енергийния сектор през първата половина на 2025 г. За разлика от Китай, слънчевата и вятърната енергия в САЩ са нараснали по-малко от търсенето на електроенергия, като са покрили само 65% от увеличението. Производството на въглища се е увеличило, за да запълни празнината, а също така частично е заменило газа, което е довело до увеличаване на емисиите.
Любопитен момент е, че търсенето на електроенергия в САЩ в първата половина на 2025 г. нараства с по-слаби темпове спрямо година по-рано – с 3.6 на сто сега спляммо 4.6 процента годна порано. Очакванието са обаче търсенето да се увеличи поради нарастващото потребление в търговския сектор, включително центровете за данни, и индустриалния сектор, включително производството, според анализ на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA).
В САЩ производството на слънчева енергия се е увеличило с 44 TВтч (+30%), покривайки 58% от растежа на търсенето и увеличавайки дела си в електроенергийния микс до 8.7%, в сравнение с 6.9% година преди година.
Производството на вятърна енергия се е увеличило с 5 TВтч (+2%), доста под ръста от 19 TВтч (+8.1%), регистриран през първата половина на 2024 г. Въпреки увеличението, делът му в микса е спаднал от 11.7% на 11.5% в резултат на по-бързия растеж на търсенето. Забавянето се дължи главно на неблагоприятните вятърни условия през февруари, април, май и юни.
В същото време САЩ отчитат спад в производството на ток от газ през първата половина на 2025 г., както през първото, така и през второто тримесечие, и частичното му заместване от въглища. Производството от газ е намаляло с 34 TВтч (-3.9%) в сравнение с увеличение от 44 TВтч (+5.4%) миналата година, намалявайки дела му в микса до 37.9% от 40.6%.
Производството на енергия от въглища се е увеличило с 51 TВтч (+17%) в сравнение със скромното увеличение от 3.5 TWh (+1,2%) през първата половина на 2024 г., като делът му се е увеличил до 16.2% от 14.4%. Този преход от газ към въглища е отчасти обусловен от по-високите цени на газа, отбита се в доклада.
В ЕС лоша година за вятър и вода и слаб ръст на СО2
През първата половина на 2025 г. ЕС генерира 8,8% (1303 TВтч) от световната електроенергия и 4% (293 MtCO2) от парниковите емисии от световния енергиен сектор. Въпреки че слънчевата енергия нарасна повече от търсенето, лошите условия за вятърната и водната енергия доведоха до спад в производството им, което доведе до по-високо производство на газ и емисии.
Производството на слънчева енергия в Евросъюза нараства с 37 TВтч (+24%) през първата половина на 2025 г. в сравнение с ръст от 26 TВТтч (+21%), регистриран през първата половина на миналата година. Това увеличи дела на слънчевата енергия в електроенергийния микс до 14%, спрямо 12%. През юни слънчевата енергия беше най-големият източник на електроенергия, представлявайки 22% от електроенергийния микс на блока, припомня Ember.
За разлика от това, производството на вятърна енергия намаля с 21 TWh (-8,5%) в сравнение с ръста от 21 TWh (+9,3%), наблюдаван през първата половина на 2024 г. Лошите вятърни условия между януари и април намалиха дела ѝ в електроенергийния микс до 17%, спрямо 19% миналата година.
Производството на водна енергия в ЕС е намаляло с 33 TВтч (-17%) в сравнение с увеличение от 34 TВТтч (+21%) година по-рано. Сушите и горещите вълни са намалили дела на вътярната енергия от 15% до 12%. Производството на биоенергия е спаднало с 1.7 TВтч (-3,2%), след по-малък спад от 0,8 TВтч (-1,5%) миналата година.
Ядрената енергия е нараснала с 3 TВтч (+1%), като леко е увеличила дела си от 23.4% на 23,5% от електроенергийния микс. Това е под ръста от 9 TВтч (+3%), регистриран през първата половина на 2024 г., след две години на спад, сочат данните на организацията
В резултат на всички тези фактори вредните емисиие от енергийния сектор на ЕС са нарасали с 13 MtCO2 (+4,8%) през първата половина на 2025 г.
На световно ниво обаче парниковите газове бележат плато. Въпреки че глобалното търсене на електроенергия е нараснало с 2.6%,при емисиите има лек спад с 12 MtCO2 през първата половина на 2025 г. Спадът в Китай (-46 MtCO2) и Индия (-24 MtCO2) отразява растежа на чистото производство, изпреварващ търсенето. За разлика от тях, емисиите се увеличиха в ЕС (+13 MtCO2) и САЩ (+33 MtCO2) в сравнение със същия период на миналата година.
“Ключов повратен момент“
Въпреки тези регионални различия, Ember нарича този момент “ключов повратен”.
"Виждаме първите признаци на решаващ повратен момент. Слънчевата и вятърната енергия вече се развиват достатъчно бързо, за да задоволят нарастващия апетит за електроенергия в света. Това бележи началото на промяна, при която чистата енергия е в крак с нарастващото търсене. Тъй като цените на технологиите продължават да падат, сега е идеалният момент да се възползваме от икономическите, социалните и здравните ползи, които идват с увеличената слънчева, вятърна и батерийна енергия", коментира Малгожата Вятрос-Мотика, старши електроенергиен анализатор по електроенергия в Ember. Тя е единият от авторите на изследването, заедно с Констанца Рангелова, глобален електроенергиен анализатор в Ember.
"Този анализ потвърждава това, на което сме свидетели на практика: слънчевата и вятърната енергия вече не са маргинални технологии – те движат световната енергийна система напред. Фактът, че възобновяемите енергийни източници за първи път изпреварват въглищата, бележи историческа промяна. Но за да се заключи този напредък, правителствата и индустрията трябва да ускорят инвестициите в слънчева, вятърна и батерийна енергия, като гарантират, че чистата, достъпна и надеждна електроенергия достига до общностите навсякъде", смята Соня Дънлоп, Главен изпълнителен директор, Global Solar Council,
