Гневна тълпа нахлу в болницата в Русе, където почина родилка

Семейството и близки на починалата 21-годишна родилка от Две Могили Габриела Георгиева нахлуха във вторник сутринта в АГ комплекса на университетската болница “Канев“ в Русе, за да търсят сметка от ръководството и лекарите за фаталния случай.

Младата жена почина след усложнения 52 часа след раждането на второто си дете в русенската болница, а ръководството на лечебното заведение сезира само прокуратурата за изясняване на инцидента. Починалата след раждането Габриела Георгиева е съпруга на общинския съветник на ДПС "Ново начало" от Две могили Светлин Георгиев.

Във вторник Георгиев и други близки на починалата влязоха в болницата

с викове "Убийци" и "Заплатаджии". Стигна се до ескалация на напрежението.

На място дойде лично директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Протестиращите бяха изведени от сградата след бързата намеса на полицейските служители от отряда за борба с противообществените прояви.

"Прикриват всичко, защото казват, че са направили всичко възможно да я спасят. Бях там – нямаше лекари, нямаше охрана, медицински сестри, нямаше никой при жена ми. Намерих двама лекари със скръстени ръце върху жена ми и казаха, че не знаят какво да правят", каза Светлин Георгиев, съпруг на починалата, цитиран от БНТ.

За да успокои близките, с тях отново разговаря изпълнителният директор на болницата Иван Иванов, който лично е сезирал прокуратурата за случая. В момента се извършват три независими проверки. Служители на полицията и окръжната прокуратура, както и на Агенцията за медицински надзор към здравното министерство изясняват причините, довели до смъртта на Габриела.

"Нека дойде резултатът, да видим как ще си вържат гащите, защото жена ми беше здрава. Държавата е корупционирана от богатите хора и връзкарите, това е", заяви Светлин Георгиев.

Директорът на болницата Иван Иванов призова да не се хвърлят обвинения преди изясняването на случая, защото живеем в правова държава. Ппърво моите съболезнования на близките, аз съм баща и аз имам деца. След този инцидент и на нас ни е тежко. Истината искам да излезе, защото не искам да остане и капка съмнение във вас, че ние прикриваме нещо. Моля ви нека оставим хората да работят, защото тук лекуваме болни", каза директорът на болницата.

Очаква се резултатите от аутопсията и хистологията да са готови след седмица. Материали са изпратени за анализ във военномедицинската болница в София. Ако се докаже, че смъртта на 21-годишната Габриела е заради лекарска грешка, наказанията ще бъдат най-строгите, категоричен е директорът на болницата. Миналата година в АГ – комплекса отново имаше случай на починала родилка.