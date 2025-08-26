Гневна тълпа нахлу в болницата в Русе, където почина родилка

Семейството и близки на починалата 21-годишна родилка от Две Могили Габриела Георгиева нахлуха във вторник сутринта в АГ комплекса на университетската болница “Канев“ в Русе, за да търсят сметка от ръководството и лекарите за фаталния случай.
Младата жена почина след усложнения 52 часа след раждането на второто си дете в русенската болница, а ръководството на лечебното заведение сезира само прокуратурата за изясняване на инцидента. Починалата след раждането Габриела Георгиева е съпруга на общинския съветник на ДПС "Ново начало" от Две могили Светлин Георгиев.
Още по темата
Във вторник Георгиев и други близки на починалата влязоха в болницата
с викове "Убийци" и "Заплатаджии". Стигна се до ескалация на напрежението.
На място дойде лично директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Протестиращите бяха изведени от сградата след бързата намеса на полицейските служители от отряда за борба с противообществените прояви.
"Прикриват всичко, защото казват, че са направили всичко възможно да я спасят. Бях там – нямаше лекари, нямаше охрана, медицински сестри, нямаше никой при жена ми. Намерих двама лекари със скръстени ръце върху жена ми и казаха, че не знаят какво да правят", каза Светлин Георгиев, съпруг на починалата, цитиран от БНТ.
За да успокои близките, с тях отново разговаря изпълнителният директор на болницата Иван Иванов, който лично е сезирал прокуратурата за случая. В момента се извършват три независими проверки. Служители на полицията и окръжната прокуратура, както и на Агенцията за медицински надзор към здравното министерство изясняват причините, довели до смъртта на Габриела.
"Нека дойде резултатът, да видим как ще си вържат гащите, защото жена ми беше здрава. Държавата е корупционирана от богатите хора и връзкарите, това е", заяви Светлин Георгиев.
Директорът на болницата Иван Иванов призова да не се хвърлят обвинения преди изясняването на случая, защото живеем в правова държава. Ппърво моите съболезнования на близките, аз съм баща и аз имам деца. След този инцидент и на нас ни е тежко. Истината искам да излезе, защото не искам да остане и капка съмнение във вас, че ние прикриваме нещо. Моля ви нека оставим хората да работят, защото тук лекуваме болни", каза директорът на болницата.
Очаква се резултатите от аутопсията и хистологията да са готови след седмица. Материали са изпратени за анализ във военномедицинската болница в София. Ако се докаже, че смъртта на 21-годишната Габриела е заради лекарска грешка, наказанията ще бъдат най-строгите, категоричен е директорът на болницата. Миналата година в АГ – комплекса отново имаше случай на починала родилка.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Съпругът-специалист гарантира, че била здрава. Няколкото млади футболисти, които последните години умряха на стадионите, да не би да са били болни. При тяхната смърт на кого да викаме "Убийции!" И млади хора умират, макар и много рядко.
Няма осъдени защото експертизите се дават от други лекари. Съда е некомпетентен в областта на медицината и иска мненията на други лекари. А в етичния кодекс на лекарите пише че лекаря трябва да защитава своя колега и да не го злепоставя. Прочетете етичния кодекс на лекарите и ще ви станат ясни много неща за здравеопазването. Има го в интернет.
Циганската сган в действие.
"... тук лекуваме болни", каза директорът на болницата."??? А здравите ги уморяваме! Живеели сме в правова държава? А досега няма осъдени лекари за фатални грешки , поради некомпетентност!