Годишната инфлация у нас вече е 5.3%

Годишната инфлация у нас към юли достигна 5.3%, отчете Националният статистически институт (НСИ). Месечната инфлация е 1.7%.
През юли 2025 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: "Развлечения и култура" (13.2%), "Ресторанти и хотели" (2.4%), "Съобщения" (2.0%) и "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива" (1.9%). Намаление е регистрирано в група "Облекло и обувки" (-3.4%).
Инфлацията от началото на годината (юли 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4.1%, а средногодишната инфлация за периода август 2024 - юли 2025 г. спрямо периода август 2023 - юли 2024 г. е 3.2%.
Какво е поскъпнало и какво е поевтиняло през юли?
През юли 2025 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:
- "Развлечения и култура" - увеличение с 13.2%;
- "Ресторанти и хотели" - увеличение с 2.4%;
- "Съобщения" - увеличение с 2.0%;
- "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива" - увеличение с 1.9%;
- "Транспорт" - увеличение с 1.3%;
- "Алкохолни напитки и тютюневи изделия" - увеличение с 1.0%;
- "Образование" - увеличение с 0.6%;
- "Разнообразни стоки и услуги" - увеличение с 0.6%;
- "Здравеопазване" - увеличение с 0.3%;
- "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома" - увеличение с 0.2%;
- "Хранителни продукти и безалкохолни напитки" - увеличение с 0.2%.
По-ниски са цените на облеклото и обувките, като намалението е с 3.4%.
В детайли
През месец юли 2025 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: листни зеленчуци - с 6.8%, ябълки - с 5.6%, пипер - с 4.6%, сладолед - с 3.6%, бира - с 2.9%, маслини - с 2.7%, домати - с 2.5%, праскови и кайсии - с 2.2%, минерална вода - с 2.2%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.9%, мляно месо (кайма) - с 1.9%, млечни масла - с 1.8%, месо от едър рогат добитък - с 1.6%, месо от домашни птици - с 1.3%, яйца - с 1.3%, вина - с 1.3%, зрял чесън - с 1.2%, цитрусови и южни плодове - с 1.2%, плодови сокове - с 1.1%, трайни колбаси - с 0.9%, малотрайни колбаси - с 0.6%, краставици - с 0.6%, газирани напитки - с 0.5%, ракии - с 0.4%, макаронени изделия - с 0.3%, кисели млека - с 0.3%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 0.3%, захар - с 0.3%, прясна и охладена риба - с 0.2%, бял хляб - с 0.1%, и други.
Намалени са цените на следните хранителни продукти: картофи - с 13.6%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжан) - с 11.0%, зеле - със 7.1%, пресни зеленчукови подправки - с 2.0%, леща - с 1.3%, чипс - с 1.0%, кашкавал - с 0.8%, ориз - с 0.8%, типов и ръжен хляб - с 0.7%, пълномаслено прясно мляко - с 0.7%, оцет - с 0.7%, зрял лук - с 0.6%, кафе - с 0.5%, маргарин - с 0.5%, зрял боб - с 0.5%, гъби - с 0.4%, брашно - с 0.4%, олио - с 0.3%, сол - с 0.2%, свинско месо - с 0.1%, сирене - с 0.1%, и други.
В групите на нехранителните стоки и на услугите e регистрирано увеличение на цените при: пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 21.2%, международни полети - с 15.9%, услуги по краткосрочно настаняване - 13.0%, топлинна енергия за подгряване на вода - с 5.7%, курсове за водачи на ЛТС - с 5.0%, други пощенски услуги (куриерски услуги) - с 4.5%, електроенергия - с 2.6%, дизелово гориво - с 2.5%, бензин А95Н - с 1.9%, принадлежности за ЛТС - с 1.6%, бензин А100Н - с 1.5%, телевизори - с 1.5%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 1.4%, финансови услуги на банки - с 1.4%, козметични продукти - с 1.4%, прахосмукачки - с 1.4%, дърва за отопление - с 1.2%, градинарство и цветарство - с 1.2%, готварски печки - с 1.1%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 1.1%, услуги по обществено хранене - с 0.9%, климатици - с 0.8%, пелети - с 0.8%, цигари - с 0.8%, почистващи и дезинфекционни средства - с 0.8%, продукти за лична хигиена - с 0.8%, пътнически транспорт с такси - с 0.4%, и други.
При нехранителните стоки и при услугите е регистрирано намаление на цените при: газ пропан-бутан за ЛТС - с 4.7%, обувки - с 3.8%, велосипеди - с 3.7%, облекло - с 3.4%, препарати за почистване на съдове - с 1.6%, автомобилни застраховки - с 1.5%, газообразни горива за битови нужди - с 1.2%, прахове за пране - с 1.0%, бойлери - с 0.7%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.3%, метан за ЛТС - с 0.2%, и други.
Регистрирано е увеличение на цените на: стоматологични услуги - с 0.9%, услуги на медицински лаборатории - с 0.8%, лекарски услуги - с 0.4% и лекарствени продукти - с 0.2%.
Натрупана инфлация
Натрупаната инфлация за последните три години (юли 2025 г. спрямо юли 2022 г.) е 17%, а за последните пет години (юли 2025 г. спрямо юли 2020 г.) е 41.2%, отчете още НСИ.
