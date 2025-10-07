Goldman Sachs очаква златото да удари 4900 долара през декември

Една от най-големите инвестиционни банки в света - Goldman Sachs, повиши прогнозата си за цената на златото до 4900 долара за тройунция до декември 2026 г. от 4300 долара, позовавайки се на силен приток на средства от западни борсово търгувани фондове (ETF) и потенциални покупки от централните банки.

"Рисковете за нашата повишена прогноза за цената на златото остават наклонени нагоре, тъй като диверсификацията на частния сектор в относително малкия пазар на злато може да увеличи притежанията на ETF над нашата прогноза, свързана с лихвените проценти", предаде Ройтерс, цитирайки Goldman Sachs.

Във вторник спот цената на златото беше около 3960 долара за унция, след като преди това достигна максимум от 3977.19 долара.

Цената на златото се е повишила с 51% от началото на годината, водена от активни покупки от централните банки, увеличено търсене на обезпечени със злато ETF-и, по-слаб долар и нарастващ интерес към метала от страна на индивидуални инвеститори, които се стремят да се предпазят от нарастващото търговско и геополитическо напрежение.

Според прогнозите на Goldman Sachs, покупките на централните банки ще бъдат средно 80 тона през 2025 г. и 70 тона през 2026 г. Експертите на инвестиционната банка отбелязват, че централните банки от развиващите се пазари вероятно ще продължат структурната си диверсификация на резервите към злато.