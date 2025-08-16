Големият пожар край Бургас е погасен

Големият пожар във вилната зона на бургаската община Българово е погасен, съобщи БТА. Според шефа на местна пожарна служба Николай Николаев остават няколко малки огнища.

Огънят е тръгнал от две вили в местността "Лозницата". В дворовете е пален огън, който бързо се е разпространил заради силния вятър. Сигналът е подаден около 13 часа.

Заради силния вятър пламъците бързо приближиха към града и стигнаха до борова гора близо до Българово. Кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-Alert. В района на бедствието бе получено съобщение за евакуация.

На място са бяха изпратени 14 пожарни, а в гасенето се включиха много доброволци и земеделци с тежка техника. От община Бургас поискаха и спешна помощ с хеликоптери за гасене авиобазите в Крумово и Ново село. Хеликоптер бе изпратен от Крумово.

"На този етап можем да кажем, че изгорелите постройки в местността Лозницата са около 15. Те са напълно унищожени", заяви кметът в късния следобед.

Той допълни, че е обявил частично бедствено положение. През нощта в района на пожара ще останат три дежурни екипа.