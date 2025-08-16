Големият пожар край Бургас е погасен

Големият пожар във вилната зона на бургаската община Българово е погасен, съобщи БТА. Според шефа на местна пожарна служба Николай Николаев остават няколко малки огнища.
Огънят е тръгнал от две вили в местността "Лозницата". В дворовете е пален огън, който бързо се е разпространил заради силния вятър. Сигналът е подаден около 13 часа.
Заради силния вятър пламъците бързо приближиха към града и стигнаха до борова гора близо до Българово. Кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-Alert. В района на бедствието бе получено съобщение за евакуация.
На място са бяха изпратени 14 пожарни, а в гасенето се включиха много доброволци и земеделци с тежка техника. От община Бургас поискаха и спешна помощ с хеликоптери за гасене авиобазите в Крумово и Ново село. Хеликоптер бе изпратен от Крумово.
"На този етап можем да кажем, че изгорелите постройки в местността Лозницата са около 15. Те са напълно унищожени", заяви кметът в късния следобед.
Той допълни, че е обявил частично бедствено положение. През нощта в района на пожара ще останат три дежурни екипа.
+++++ Маркизе върнахте ме към детството.
Съд и затвор.
Разликата между хората на Германия и България идва от ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, която задължава хората да изпълняват закона. В Германия има правова държава от чийто закони всички се страхуват и изпълняват като по часовник. В България, макар да има закони, поради липса на правова държава никой не изпълнява закона! Така е и в другите страни които си изброил- в Белгия, Нидерландия, Австрия, дори Чехия. - те са правови държави, чийто закони се изпълняват с точката и запетайката и всички се страхуват от закона.
Аз …
гледам тук финландците, те не са по честен народ от българите, но имат силно работеща правова държава , всички се страхуват от закона и го изпълняват с точките и запетайките. За това финландците се славят като честна нация и имат блестящ обществен ред, който ние разбираме като "уредена държава"!
Как пък в Германия примерно няма пожари ? Или в Белгия, Нидерланзия, Австрия, дори Чехия и Унгария... А колко по-голяма по територия е Германия.И там лятото е горещо, там горите са доста повече оттук, половината Германия и повече, е гора.Това е разликата между България и Германия- че в Германия живеят германци, а в България живеят българи.
Паленето на огинче за печене на чушки, за варене на компоти, ил на тава лютеница никак не е проста РАБОТА! Спомням си навремето мойта мила майчица, кък бдеше над това "велико бдение". Не даваше съчица, пламееща или полуугаснал, въгленче като сметулка, да и излезне от огнището. ВИНАГИ оградено /от менека, макър и да бех младеж йоще, на поне 30-40 см. стеничките/, с тухлички и камъчета. Когато духнеше силен ветър, Мама спираше печенето/варенето. С една кофичка вода, бавно гасейки огнищенцето. И ми …
думаше: "Утре, на тихо време, пак ше си ги донаправиме..." Мамо, мамо, мъдра моя противопожарна "баятелко". Требваше да си преподавателка в "Школото за ГРАЖДАНСКА безопасност". Милата ми тя, светла й памет!
Няма, хората казват че пожарът е огормен, а огромното си е огромно, какво да е? Дали е тръгнал пожарът от две къщи във вилна зона, така се съобщава/ Всикчите ли пожари са след човешки намеса, и какви са имената на хората наслеяващи двете къщи, те не са се родили безименни, половин България изгоря, какво все едно българите сами са тръгнали да се палят/ Важното е да се спре огъня преди Бургас да изгори, и да се знаят имената на подпалвачите/
Това което д*билът сам си направи, никой не може да му го направи...
Няма, пожарите не могат да бъдат овладени, половин България изгоря/ Това сигурно е наказание за безхаберието и корупцията и за други грехове