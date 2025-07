Голям международен интерес към проектирането на втория мост Русе - Гюргево

Единадесет кандидати подадоха оферти за проектирането на втория мост между Русе и Гюргево с прогнозна стойност 12 милиона евро без ДДС. Това съобщи Кристиан Пистол, генерален директор на Националната компания за пътна инфраструктура в Румъния, предаде специализираното издание "Мостът на приятелството".

Изграждането на третия мост между България и Румъния върви бавно, като българската страна обвинява за това румънската, която движи процеса по избора на компании.

Проектирането на съобържението, след избора на изпълнител, ще отнеме около 2 години (23 месеца), съгласно тръжната документация.

Предпроектното проучване трябва да определи местоположението на втория мост между Русе и Гюргево, типа на съоръжението - само за автомобилен или за комбиниран транспорт (влакове и коли), както и прогнозната стойността на строителството.

Финансирането на моста е по механизма "Свързана Европа", компонент "Военна мобилност".

Силен интерес

Прави впечатление изключително големия интерес. Общо подадените оферти са 11, като освен румънски фирми участват още от България, Турция, Италия, Испания, Португалия и дори от Япония и Южна Корея - нещо немислимо, за търговете провеждани от българската агенция "Пътна инфраструктура".

По-голямата част от кандидатите са обединения от няколко фирми, но има и самостоятелни участници.

Сред участниците е и българската компания "Проджект Планинг енд Мениджмънт" (Project Planning&Management - PPM), която има 18 години опит на пазара като консултантска и инженерингова компания. Тя участва заедно с японската "Падеко" (Padeco Company Limited), което е лидер в обединението.

Българската компания PPM има свои офиси в Барбадос и в Танзания. Специализирана е в предоставянето на техническа помощ и услуги по инженерно проектиране на инфраструктура, транспорт, околна среда, водоснабдяване и канализация, хидротехнически съоръжения, устройство на територията и градско развитие. Участвала е в реализацията на много проекти в Източна Европа, Западните Балкани, Африка, Азия, Близкия изток, Тихоокеанския и Карибския регион. По-голямата част от тях са финансирани от Световната банка и Евроепйската инвестиционна банка.

Компанията е основана през 2007 г. под името "М.С.Тритор България" ООД. Капиталът ѝ днес е 350 100 лв. Дружеството е собственост и се управлява от съдружниците Дойчин Альошев Стоянов и Борислав Добрев Стоянов, показва справка в Търговския регистър.

Кандидатите

- Обединение ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (лидер, Румъния) - EMAY ULUSLARARASI MÜHENDISLIK VE MÜŞAVIRLIK AŞ (Турция)

- CONSITRANS SRL (Румъния)

- EGIS ROMANIA SA (Румъния)

- Обединение INFRANOVA SOLUTII TEHNICE IN CONSTRUCTII SRL (лидер, Румъния) - STUDIO CORONA S.R.L. CIVIL ENGINEERING – STRUCTURE GOGAN SRL (Италия)

- INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (Испания)

- Обединение MEGA MÜHENDISLIK MÜŞAVIRLIK A.Ş. (лидер, Турция) - CCAT SOLUTION GRUP SRL (Румъния)

- Обединение PADECO COMPANY LIMITED (лидер, Япония) - PROJECT PLANNING & MANAGEMENT Ltd (България)

- Обединение PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL (лидер) - ROADS DESIGN SRL (Румъния)

- Обединение SPECIALIST CONSULTING SRL (лидер) - SPECIALIST SMART GROUP S.R.L. (Румъния), PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. (Rумъния)

- Обединение TPF INGINERIE SRL (лидер, Румъния) - TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (Португалия)

- Обединение TQM MANAGEMENT SRL (лидер, Румъния) - DOHWA ENGINEERING CO. LTD (Южна Корея)

Румъния държи ключа за третия мост

Темпът за реализацията на третия мост между България и Румъния зависи от Букурещ. Този път румънската страна е водеща и ще организира всички процедури по строителството му за разлика от втория мост - "Нова Европа", който свърза Видин и Калафат преди десетина години.

Въпреки че Европейската комисия даде зелена светлина за реализацията на проекта още в началото на 2024 г., Румъния бавеше поръчката, докато България не подписа съвместния проект за удълбочаването на река Дунав за 500 млн. лева, на който държи Букурещ.

Сега вече не би трябвало да има проблеми за изграждането на съоръжението. Ако се съди от опита с пускането на втория мост между Видин и Калафат, то до пускането на движението по третия мост ще е нужно поне още едно десетилетие. Предпроектното проучване ще отнеме 2 години. Още поне толкова време ще е необходимо за избора на изпълнители - строители, консултанти, надзор. За самото строителтво на моста ще са необходимо най-малко около 3 години, а може и да продължи повече, ако се появят непредвидени обстоятелства.

Така реалистично третият мост между България и Румъния може да е готов около 2035 г.

България настоява за 5 моста

България продължава да настоява за изграждането на поне 5 нови пункта за преминаване на река Дунав към Румъния, като част от усилията за подобряване на транспортната свързаност и търговския обмен между двете съседни страни, каза неотдавна вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов при изслушването му в ресорната парламентарна комисия.

Въпреки подкрепата от страна на румънските превозвачи, румънското правителство засега обаче е резервирано към идеята заради опасения от прекомерни държавни разходи.

"В останалите страни по поречието на Дунава има по един мост на всеки 70 километра. Не е нормално човек от Лом да трябва да измине 100 километра в посока Русе или Видин, а след това още 100, само за да се озове на другия бряг", каза тогава Караджов.

Идеята на София намира подкрепа в Румъния в лицето на Националния съюз на пътните превозвачи (НСПП), който обединява над 16 000 фирми в сектора. Румънските превозвачи също настояват за изграждането на нови съоръжения над реката, както и за ускоряване на ремонта по съществуващия между Русе и Гюргево мост, който трябва да приключи догодина.

Превозвачите са недоволни, че се налага да чакат с часове, за да преминат от единия бряг на Дунав на другия - проблем, който влияе върху ефективността на бизнеса от двете страни на реката.