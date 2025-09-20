Голям пожар бушува край Асеновград

Голям пожар пламна в събота до асеновградското село Горнослав, който се разраства на два фронта. Първият фронт на пожара е тръгнал от запалено стърнище. Според началника на Районната противопожарна служба главен инспектор Величко Бришимов, вторият фронт обхваща борова гора.

С пламъците се борят 9 екипа на пожарната. Очаква се в гасенето да се включат и доброволци.

Обмисля се да бъде поискано включването на летателна техника за овладяване на пламъците. Пътят от село Горнослав към съседните села Орешец и Добростан е затворен за автомобили, за да не се пречи на колите на пожарната.

Спряно е електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока село Добростан и хижа "Марциганица" заради изгорял дървен електрически стълб.