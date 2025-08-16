Голям пожар избухна край Бургас, разпоредена е евакуация

Голям пожар е избухнал във вилна зона на бургаската община Българово, съобщи БТА. Огънят е тръгнал от две вили в местността "Лозницата". В дворовете е пален огън, който бързо се е разпространил заради силния вятър.
Пламъците са тръгнали в посока към града. До момента са изгорели няколко постройки. Пламъците са стигнали до борова гора близо до Българово.
На място са били изпратени шест пожарни. Доброволци помагат в гасенето.
От община Бургас са поискали спешна помощ с хеликоптери за гасене авиобазите в Крумово и Ново село. В групи в социалните мрежи се разпространяват призиви за събиране на повече доброволци. Очевидци твърдят, че пожарът е огромен и неконтролируем.
Кметът Димитър Николов е задействал системата BG-Alert. В района на бедствието е получено съобщение за евакуация.
На място са били изпратени и водоноските на общината. Затворен е пътят към Българово откъм Айтос.
Как пък в Германия примерно няма пожари ? Или в Белгия, Нидерланзия, Австрия, дори Чехия и Унгария... А колко по-голяма по територия е Германия.И там лятото е горещо, там горите са доста повече оттук, половината Германия и повече, е гора.Това е разликата между България и Германия- че в Германия живеят германци, а в България живеят българи.
Паленето на огинче за печене на чушки, за варене на компоти, ил на тава лютеница никак не е проста РАБОТА! Спомням си навремето мойта мила майчица, кък бдеше над това "велико бдение". Не даваше съчица, пламееща или полуугаснал, въгленче като сметулка, да и излезне от огнището. ВИНАГИ оградено /от менека, макър и да бех младеж йоще, на поне 30-40 см. стеничките/, с тухлички и камъчета. Когато духнеше силен ветър, Мама спираше печенето/варенето. С една кофичка вода, бавно гасейки огнищенцето. И ми …
думаше: "Утре, на тихо време, пак ше си ги донаправиме..." Мамо, мамо, мъдра моя противопожарна "баятелко". Требваше да си преподавателка в "Школото за ГРАЖДАНСКА безопасност". Милата ми тя, светла й памет!
Няма, хората казват че пожарът е огормен, а огромното си е огромно, какво да е? Дали е тръгнал пожарът от две къщи във вилна зона, така се съобщава/ Всикчите ли пожари са след човешки намеса, и какви са имената на хората наслеяващи двете къщи, те не са се родили безименни, половин България изгоря, какво все едно българите сами са тръгнали да се палят/ Важното е да се спре огъня преди Бургас да изгори, и да се знаят имената на подпалвачите/
Това което д*билът сам си направи, никой не може да му го направи...
Няма, пожарите не могат да бъдат овладени, половин България изгоря/ Това сигурно е наказание за безхаберието и корупцията и за други грехове