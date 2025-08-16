Голям пожар избухна край Бургас, разпоредена е евакуация

Голям пожар е избухнал във вилна зона на бургаската община Българово, съобщи БТА. Огънят е тръгнал от две вили в местността "Лозницата". В дворовете е пален огън, който бързо се е разпространил заради силния вятър.

Пламъците са тръгнали в посока към града. До момента са изгорели няколко постройки. Пламъците са стигнали до борова гора близо до Българово.

На място са били изпратени шест пожарни. Доброволци помагат в гасенето.

От община Бургас са поискали спешна помощ с хеликоптери за гасене авиобазите в Крумово и Ново село. В групи в социалните мрежи се разпространяват призиви за събиране на повече доброволци. Очевидци твърдят, че пожарът е огромен и неконтролируем.

Кметът Димитър Николов е задействал системата BG-Alert. В района на бедствието е получено съобщение за евакуация.

На място са били изпратени и водоноските на общината. Затворен е пътят към Българово откъм Айтос.