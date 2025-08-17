Голям пожар край Стара Загора, неизправен камион подпали три огнища край Велико Търново

Сигнал за пожар в Района на местност "Седмия километър" край Стара Загора е получен минути след 15 часа в неделя, 17 август.



На място са екипи от старозагорската Пожарна. Още екипи от съседни общини пътуват, за да се включат в гасенето, съобщиха от ОД на МВР Стара Загора.

Полицейски патрул спира всички автомобили на изхода на Стара Загора по пътя за Старозагорски Минерални бани, предаде БНР. Пропускат се само собственици на имоти в региона.



В гасенето се включват военнослужещи и хеликоптер, съобщи областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов.

ТИР предизвика три пожара край Велико Търново

Неизправен тежкотоварен камион предизвика пожар на три места в района на Велико Търново и западния вход на Дебелец, съобщи в неделя кметът на Велико Търново Даниел Панов във Фейсбук.

"Двете огнища в района на Дебелец са овладяни и локализирани - екипите на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" реагираха моментално, на място има достатъчен брой пожарни автомобили и огнеборци, помагат доброволци от Дебелец, включена е и тежка верижна техника за просеки, осигурени са водоноски. На терен е и заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев. Огънят е достигнал дворните пространства на две къщи в Дебелец, но е загасен, няма пострадали", информира още кметът.

Към момента екипите на пожарната се борят с третото огнище - в района на Присовските завои и военния завод "Терем - Ивайло". Ръководството на предприятието също е уведомено. Главният път Велико Търново - Гурково в района на Присовските завои е затворен. По случая е образувано досъдебно производство.

Гори аквапаркът в Несебър

Пожар гори в близост до Аквапарка в Несебър, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 часа. Горят сухи треви и храсти.

Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил, което е наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.

"Към момента няма данни за застрашени сгради или необходимост от евакуация", каза за БТА директорът на РДПБЗН – Бургас, комисар Николай Николаев.

Гасенето продължава.

Има задържан за пожара в Българово

45-годишен мъж от град Българово е задържан за разгорелия се голям пожара край град Българово, във вилната зона "Лозницата" на 16 август. Бургаската полиция е установила, че в двор на имот мъжът се е опитвал с трактор да извади тръба от земята, а пожарът е пламнал от искра. Образувано е досъдебно производство и предстои задържаният да бъде разпитан, каза за БНР-Бургас кметът на населеното място Константин Щерионов:



"Води се разследване. Задържаният е от Българово, от вилната зона. По личната карта не го знаем точно от къде е, но е живеел във вилната зона. Тепърва се установява. Хората не са успокоени напълно. Нормално е след такова голямо бедствие, което никога не се случва в нашия град, да се притеснили. Нормално е това нещо. Пожарните са тук, обхожда се района постоянно, оглежда се за нови огнища, налива с вода там където се локализират огнищата".



Предстои обобщение на информацията за щетите. Пламъците изпепелиха 17 постройки във вилна зона "Лозниците", като сред тях има и обитаеми. Изгорели са много дворове, селскостопанска продукция и техника.



Пожарът е засегнал близо 4 000 дка борова гора.



Борбата с пламъците продължи часове, а след предупреждение от системата "БГ Алърт" се стигна и до евакуация на хора.

В неделя сутринта главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", заяви пред бТВ, че единственият все още действащ пожар е този в Струмяни в Пирин, всички останали са под контрол.

Усилията, които полагат колегите на място, дават резултат, но вятърът вчера успя да предизвика ново огнище, различно от досегашните, обясни той.

Главен комисар Николов успокои, че до момента няма разпространение на пожара, тоест "да пълзи" към Пирин и да обхваща още територии. Той съобщи, че около 150 пожарникари и горски работници са на терен, както и повече от 20 пожарни автомобила. По думите му доброволците днес са малко.

Наличните хеликоптери на Военновъздушните сили трябва да получат необходимото оборудване, за да могат още догодина да се включат в гасителните действия, смята главният комисар. Голям проблем тук са пилотите, те трябва да минат специално обучение, да са подготвени, за да могат безопасно да летят и да гасят, посочи Николай Николов.

Заедно с това трябва да организираме подготовката на нови пилоти и да поръчаме специална техника за гасене на пожари, а не военна, която приспособяваме, каза той. По думите му този вариант, който имат сегашните "Спартан"-и, не е добър.

Част от предложенията ни е и закупуване на дронове като селскостопанските - тези, които пръскат, за да можем още по-бързо да реагираме, допълни главен комисар Николов.