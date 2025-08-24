Голям пожар на треви в столичния квартал "Кръстова вода" е овладян

Пламналият около 15 часа в неделя пожар между столичните квартали "Кръстова вада" и "Манастирски ливади" е овладян, съобщи във Фейсбук общинският съветник Войслав Тодоров.
"За щастие горяха предимно треви и пожарникарите успяха да овладеят огъня преди да застраши сградите наоколо", написа той и отбеляза, че това са част от зелените клинове на София, които са предвидени за бъдещо разширение на Южния парк.
Преди това кметът на софийския район "Изгрев" Делян Георгиев информира също в социалните мрежи, че пожарът не застрашава управляваната от него територия.
"Оперативните дежурни на всички южни и югоизточни райони на София, поддържат постоянна връзка помежду си и наблюдават внимателно процеса на гасене на огнището. Районната администрация на "Изгрев" има готовност да реагира незабавно, при евентуален, дори минимален риск за населението“, добави районният кмет.
Той увери, че общината ще продължи да следи внимателно положението, до окончателното потушаване на пламъците.
В гасенето участват шест екипа на пожарната.
