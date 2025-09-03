Голям пожар в склад за фолио в столичния квартал Илиянци

Голям пожар пламна в столичния квартал Илиянци рано тази сутрин в района около базата на "Етем", съобщиха очевидци и публикува снимки във Фейсбук групата "Забелязано в София".
По техни данни огънят е пламнал около 5:25 часа сутринта.
Складът, който се е запалил, е за опаковъчни материали и фолио, уточни БНТ.
Районът е отцепен, огромен стълб черен дим се вие над сградите.
Пожарът се вижда и от жителите на кв. "Връбница", а димът е толкова голям, че го забелязват и жителите на квартал "Овча купел".
Голям пожар в склад в Илиянци горя и преди няколко месеца. В един момент пламъците се разраснаха дотам, че спряха движението на коли и електричеството в района. При инцидента нямаше пострадали.
За последното денонощие са потушени 106 пожара в страната, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 139 сигнала за произшествия.
При пожарите за последните 24 часа няма загинали и пострадали.
С материални щети са 25 пожара, от които 8 са били в жилищни сгради. Без материални щети са 81 пожара.
Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, от които две при катастрофи.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Ми те вестниците и другите медии са за тва бре - да ти поднасят " впечатляващи" новини всеки ден. Пък и си имат тренд. Сега са пожари. След седмица ще спрат. Ще почнат гриповете :)))
Добре че няма завод за барут там. Или не е добре?
Не бих си позволил да звуча конспиративно,но всеки ден има по някакво впечатляващо произшествие ...