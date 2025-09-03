Голям пожар в склад за фолио в столичния квартал Илиянци

Голям пожар пламна в столичния квартал Илиянци рано тази сутрин в района около базата на "Етем", съобщиха очевидци и публикува снимки във Фейсбук групата "Забелязано в София".

По техни данни огънят е пламнал около 5:25 часа сутринта.

Складът, който се е запалил, е за опаковъчни материали и фолио, уточни БНТ.

Районът е отцепен, огромен стълб черен дим се вие над сградите.

Пожарът се вижда и от жителите на кв. "Връбница", а димът е толкова голям, че го забелязват и жителите на квартал "Овча купел".

Голям пожар в склад в Илиянци горя и преди няколко месеца. В един момент пламъците се разраснаха дотам, че спряха движението на коли и електричеството в района. При инцидента нямаше пострадали.

За последното денонощие са потушени 106 пожара в страната, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 139 сигнала за произшествия.

При пожарите за последните 24 часа няма загинали и пострадали.

С материални щети са 25 пожара, от които 8 са били в жилищни сгради. Без материални щети са 81 пожара.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, от които две при катастрофи.