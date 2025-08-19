"Голямото преместване на църквата": Шведски град мести храм на 5 км, за да не бъде погълнат от мина

След осем години планиране, приблизителна стойност от 500 милиона крони (44.90 млн. евро) и ранна сутрешна благословия, църква в северна Швеция започна във вторник бавно 5-километрово придвижване, за да освободи място за разширяването на най-голямата подземна мина в Европа.
"Кируна Кюрка" – шведска лутеранска църква с тегло 672 тона, открита през 1912 г. – ще бъде премествана бавно към новия си дом в продължение на два дни, със скорост от половин километър в час.
В рамките на мащабна операция, която ще продължи десетилетия, целият арктически град се премества, тъй като рудникът за желязна руда, експлоатиран от държавната минна компания LKAB, отслабва почвата и застрашава да погълне населеното място, пише британският "Гардиан".
Над 10 000 души, включително шведският крал Карл XVI Густав, се очаква да изпълнят улиците – специално разширени, за да поберат църквата – и да станат свидетели на преместването на червената дървена сграда. Операцията беше успешно тествана през уикенда на 30-метров участък.
В най-новата версия на "бавната телевизия" по маршрута са разположени десетки камери, за да могат хората в цяла Швеция и по света да проследят събитието, което обществената телевизия SVT представя като "Den stora kyrkflytten" ("Голямото преместване на църквата").
Църквата, проектирана от Густаф Викман, е една от най-обичаните исторически сгради в Швеция. Тя е известна със своята архитектура, наподобяваща лávvu – традиционната шатра на саамите.
Работници вече повдигнаха църквата от нейните основи и я натовариха на специално построен влекач, част от 30-годишен проект за преместване на хиляди хора и сгради от лапландския град.
Операторът на мината LKAB разширява в продължение на година пътя за пътуването, което ще отнесе боядисаната в червено църква – една от най-големите дървени сгради в Швеция, често описвана като най-красивата - на 5 км по извит път до новия градски център на Кируна.
Пътуването ще спаси църквата, но ще я премести от мястото, на което е стояла повече от век.
"Църквата е душата на Кируна по някакъв начин, а също е и сигурно място", казва викарият на града Лена Тярнберг, цитирана от Ройтрес. "За мен това е радостен ден. Но мисля, че хората са тъжни, защото църквата трябва да напусне мястото", добавя тя.
Църквата е само малка част от проекта за преместване. Според LKAB около 3000 къщи и 6000 души трябва да напуснат района. Някои обществени и търговски сгради вече са разрушени, а някои – като църквата, ще бъдат изцяло преместени. Други сгради се разглобяват и се построяват отново в новия център на града.
Промяната ще позволи на LKAB, която произвежда 80% от желязната руда в Европа, да продължи да разширява дейността си. Държавната компания е добила около 2 милиарда тона руда от 1890 г. насам, главно от мината Кируна.
