Google обяви 5 млрд. паунда инвестиция в изкуствен интелект във Великобритания

Четвъртата по големина компания в света, собственикът на Google (Гугъл)- Alphabet, обяви инвестиция от 5 милиарда паунда (6.8 милиарда долара) в изкуствен интелект (ИИ) в Обединеното кралство, предаде ББС във вторник.

Парите ще бъдат използвани за инфраструктура и научни изследвания през следващите две години - първата от няколкото мащабни инвестиции от САЩ, които ще бъдат разкрити при държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания, започващо във вторник.

Президентът и главен инвестиционен директор на Google Рут Порат заяви в ексклузивно интервю за BBC News, че има "големи възможности във Великобритания" за нейната „пионерска работа в напредналата наука“.

Компанията официално ще открие във вторник център за данни на стойност 1 милиард долара (735 милиона паунда) в Уолтъм Крос, Хартфордшир.

Инвестицията ще разшири този обект и ще включва финансиране за базираната в Лондон DeepMind, управлявана от британския носител на Нобелова награда Демис Хасабис, която използва ИИ, за да революционизира напредналите научни изследвания.

Порат каза, че "сега съществуват специални технологични отношения между САЩ и Великобритания... има рискове от отрицателни последици, върху които трябва да работим заедно, за да ги смекчим, но има и огромни възможности в икономическия растеж, в социалните услуги, развитието на науката".

Тя посочи правителствения план за действие за възможности в областта на изкуствения интелект като средство за подпомагане на инвестицията, но каза, че "все още има работа, за да се постигне това", и че овладяването на потенциала на бума на изкуствения интелект "не е предрешено".

Администрацията на САЩ оказва натиск върху Обединеното кралство да намали данъка си върху цифровите услуги за компании, включително Google и преговорите за това се водят през годината, но не се очаква да са част от предстоящата визита на Тръмп.

Инвестицията "е мощен вот на доверие в британската икономика и силата на нашето партньорство със САЩ", заявява финансовият министър на Великобритания Рейчъл Рийвс в изявление на "Гугъл".

Компанията, собственост на "Алфабет" (Alphabet), обяви, че се очаква инвестицията да създаде 8250 работни места годишно в британски фирми.

Инвестицията на "Гугъл" е успех за лейбъристкото правителство на британския премиер Киър Стармър, което се надява да привлече частни инвестиции за стимулиране на растежа на вялата икономика на страната, коментира Ройтерс.

Очаква се посещението на Тръмп да задълбочи и икономическите връзки между двата западни съюзника. Високопоставени американски служители заявиха, че ще бъдат обявени икономически сделки на стойност над 10 милиарда долара.

"Гугъл" обяви също така, че е постигнала споразумение с "Шел" (Shell), което ще допринесе за стабилността на електропреносната мрежа и енергийния преход на Великобритания.

Наред с инициативите си за чиста енергия и партньорството с "Шел" (Shell) "Гугъл" обяви, че се очаква операциите ѝ във Великобритания да се осъществяват с или близо до 95 на сто безвъглеродна енергия през 2026 г.

Порат каза, че Google остава ангажирана с изграждането на възобновяема енергия, но "очевидно вятърът не духа и слънцето не грее всеки час от деня".

Енергийната ефективност се вгражда във "всички аспекти на микрочиповете, моделите и центровете за данни, свързани с изкуствен интелект", но е важно да се "модернизира мрежата", за да се балансират периодите на излишен капацитет, каза тя.

На въпрос за опасенията от криза с работните места за завършилите, предизвикана от изкуствения интелект, Порат посочи, че нейната компания "прекарва много време", фокусирайки се върху точно това предизвикателство.

"Би било наивно да се предположи, че няма недостатък. Ако компаниите използват изкуствен интелект само за намиране на ефективност, няма да видим положителен ефект за икономиката на Обединеното кралство или за която и да е друга икономика", смята тя.

Според нея изкуственият интелект води до възникване на цели нови индустрии, които отварят нови врати, и в работни места като медицински сестри и радиология. "Изкуственият интелект си сътрудничи с хората, вместо да ги замества", заяви Порат.

"Всеки един от нас трябва да започне да използва изкуствен интелект, за да може да разбере как той може да бъде от полза за това, което прави, вместо всъщност да се страхува от него и да наблюдава отстрани", каза тя.