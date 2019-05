Google ограничи достъпа на Huawei до операционната система Android

"Алфабет" (Alphabet), компанията майка на Гугъл (Google), спира бизнеса си с китайската "Хуавей" (Huawei), изискващ трансфер на хардуер, софтуер и технически услуги с изключение на обществено достъпните чрез отворен лиценз технологии, предаде агенция Ройтерс, позовавайки се на свой източник.

Макар притежателите на закупени вече мобилни устройства на "Хуавей" да могат да продължат да ползват мобилните приложения на Гугъл и да свалят нови, това е голям удар за китайската технологична компания, която американското правителство се опитва да блокира в целия свят.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп в края на миналата седмица добави "Хуавей текнолъджис" (Huawei Technologies Co Ltd) в търговски черен списък. САЩ подозират "Хуавей", че използва бизнес дейностите си за шпионаж за китайската държава, въпреки че до този момент не са представени доказателства за това. Веднага бяха наложени ограничения, които ще затруднят изключително много компанията да прави бизнес с партньори от САЩ.

В петък обаче министерството на търговията заяви, че обмисля смекчаване на някои от ограниченията срещу "Хуавей", за да "предотврати смущения в съществуващите мрежови операции и оборудване". Засега не е ясно дали ще бъде засегнат достъпът на Хуавей до софтуер за мобилни технологии.

Други водещи американски технологични компании също са замразили доставките на свои софтуер и компоненти за "Хуавей", допълва Блумбърг. Сред тях са имена като "Интел" (Intel Corp.), "Куалком" (Qualcomm Inc.), "Сайлинкс" (Xilinx Inc.) и "Броудком" (Broadcom Inc.).

"За потребителите на услугите ни "Гугъл плей" (Google Play) и защитите за сигурността от "Гугъл плей протект" (Google Play Protect) ще продължат да функционират", каза говорител на "Хуавей".

Мярката обаче може да спъне бизнеса на компанията със смартфони извън Китай, тъй като технологичният гигант незабавно ще загуби достъп до ъпдейтите на операционната система Андроид (Android). Бъдещите версии на смартфоните на китайската компания, които работят с Андроид, ще загубят достъп до популярни услуги, включително Гугъл плей стор (Google Play Store), Джимейл (Gmail) и ЮТюб (YouTube).

"Хуавей" ще може да използва само обществено достъпната версия на Андроид и няма да може да получава достъп до патентованите мобилни приложения и услуги от Гугъл, посочи източникът.

От "Хуйвей" заявиха, че като един от ключовите глобални партньори на Андроид ще работи в тясно сътрудничество с платформата за отворени данни, разработвайки екосистема в полза както на потребителите, така и на цялата индустрия. "Хуавей" ще продължава да предоставя на потребителите си последните актуализации по отношение на софтуерната сигурност, така и всички услуги, свързани със следпродажбеното обслужване на съществуващите вече на пазара Huawei и Honor продукти. В това число смартфони и таблети, които вече са закупени от крайните потребители, но и такива, които са все още в наличност на пазарите в световен мащаб", посочват от компанията.

От "Гугъл" посочват, че изпълняват заповедта на американското правителство и разглеждат последиците от нея. "Уверяваме ви, че въпреки че се съобразяваме с изискванията на държавната администрация на САЩ, услуги като Гугъл Плей и приложенията за защита на сигурността от Гугъл Плей Протект ще продължат да функционират на съществуващите Хуавей устройства", пише в изявление на "Андроид".

Междувременно, германският производител на чипове "Инфинеон" (Infineon) обяви, че спира доставката на продукти, произведени в САЩ, за "Хуавей". Целта на компанията е да се съобрази с наложените изисквания, след като американската администрация постави "Хуавей" в черен списък, обяви "Инфинеон".

Говорител на германския производител на чипове обаче категорично отрече информацията, че "Инфинеон" е спрял всички доставки на чипове за китайския мобилен гигант. Към момента по-голямата част от продуктите, които "Хуавей" е получавал от "Инфинеон", не са предмет на американските регулации за износ, заяви той. Така че тези доставки ще продължат, добави говорителят на "Инфинеон".

Акциите поевтиняха в понеделник при откриването на сесията на Уолстрийт заради активната разпродажба на книжа на компании, произвеждащи чипове. Близо една трета от доставчиците на "Хуавей" са американски производители на чипове. Сред тях са "Куалком" (Qualcomm Inc.) и "Броудком" (Broadcom Inc.).

Промишленият индекс Дау Джоунс спадна със 134 пункта или с 0.5 на сто до 25 629 пункта. По-широкообхватният индекс Стандард енд Пуърс 500 се сви с 18 пункта или с 0.6 на сто до 2841 пункта, а индексът на високотехнологичните дружества Насдак изгуби 108 пункта или 1.4 на сто и се понижи до 7708 пункта.