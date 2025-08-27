Google внедрява конкурент на Duolingo в Translate

Google внедрява конкурент на Duolingo за изучаване на езици, базирани на изкуствен интелект, в своето приложение Translate. Новата функция, която вече е достъпна в бета версия, може да създава персонализирани езикови уроци, съобразени с нивото на владеене на езика и целите на потребителя, като например подготовка за пътуване в чужбина.
Засега Google Translate подпомага англоговорящите да упражняват испански и френски език, както и испаноговорящи, франкофони и португалоговорещи да практикуват английски. Когато потребителят натисне новия бутон „Практика“ в приложението Google Translate, той може да избере своето ниво на владеене на езика и да опише целта си. Освен това има предварително зададени сценарии, като например използване на езика за професионални разговори, ежедневни взаимодействия, общуване с приятели и семейство и други.
След това Google използва своите модели с изкуствен интелект Gemini, за да генерира урок въз основа на отговорите на потребителя. Ако например заявите, че имате средно ниво на владеене на испански език и искате да общувате с приемащото ви семейство по време на обучение в чужбина, Translate може да ви изготви сценарий, свързан с разговори за хранене. Оттам нататък можете да практикувате говорене по темата с приложението или да слушате диалози и да отбелязвате думите, които разпознавате.
"Тези упражнения проследяват ежедневния ви напредък и ви помагат да изградите уменията, необходими за уверено общуване на чужд език", заяви Мат Шийтс, продуктов мениджър в Google, по време на пресконференция. Настройката напомня донякъде на Duolingo, което също адаптира учебните планове според нивото и целите на потребителя.
Освен това Google въведе функция за превод в реално време в приложението Translate, която позволява двупосочни разговори с човек, дори ако не говорите един и същи език.
Функцията превежда речта ви в предпочитания от събеседника език чрез генериране на транскрипция и аудио превод, създадени от изкуствен интелект, и обратно. За разлика от превода в реално време на Google Pixel 10, приложението Google Translate не се опитва да направи AI-генерирания звук да наподобява гласа ви, но Шийтс сподели пред репортери, че компанията "експериментира с различни възможности в тази насока".
Превода в реално време е достъпен за потребители в САЩ, Индия и Мексико и поддържа над 70 езика, включително арабски, френски, хинди, корейски, испански и др.
