Горски пожар взе жертва в Испания, огньове бушуват и на гръцки острови

Горските пожари, бушуваши в шест области на Испания и край столицата Мадрид, взеха първата жертва, други трима са ранени, а жиляди са евакуирани от домовете си в Андалусия, Кастилия и Леон, Кастилия - Ла Манча, Естремадура, Галисия и Мадрид, съобщава испанската информационна агенция ЕФЕ. Тежко е положението и в Гърция, където миналия петъ също загина човек край Атина, заради пожар, а сега огньове бушуват на островите Кефалония и Закинтос, както и в районите Етолоакарнания и Фокида в Централна Гърция, предава АНА-МПА.

Загиналият тази нощ край Мадрид е бил с изгаряния по почти цялото тяло, съобщиха местните власти. 83-годишен мъж в този регион е бил хоспитализиран със симптоми на болка в гърдите.

Пожарът край испанската столица наложи евакуацията на стотици жители , след като само за 40 минути огънят се е разпространил на шест километра, каза снощи на пресконференция Карлос Новильо – съветник по околната среда в Мадрид.

Тази сутрин градските власти написаха в "Екс", че борбата срещу пожара се е "развила благоприятно през нощта" и че "огънят е бил овладян".

Но плажовете в Тарифа в Андалусия отново са застрашени от пламъци, идващи от горите в близките планини, което принуди местните власти набързо да евакуират хиляди туристи.

Тези два нови пожара са в допълнение към десетки други, които бушуват и днес в Испания и които принудиха много хора да напуснат домовете си.

Разгарянето на множество пожари съвпада с горещата вълна в Испания, която във вторник навлезе в десетия си ден. Максималните температури в страната достигат 40 градуса, а през нощта не падат под 25 градуса.

Над 2000 души бяха евакуирани от туристическия комплекс, жилищни райони и домове в близост до два плажа в град Тарифа, провинция Кадис. Служител на Гражданската гвардия пострада, сред като бе блъснат от автомобил, докато е оказвал помощ при контрола на трафика по време на евакуацията.

Според регионалното правителство на Андалусия пориви на вятъра със скорост до 50 км/ч са причината за бързото разпространение на пламъците от планинския район към крайбрежието.

Регионалното правителство в Галисия обяви втора степен на извънредно положение заради пожар, който засяга община Чандреха де Кейха, провинция Оренсе, като превантивна мярка заради близостта на огъня до няколко населени места. Пожарът, започнал в петък, вече е изпепелил над 3000 хектара и се разпространява неконтролируемо през централния масив на Оренсе — район, достъпен на много места единствено по въздух. Това е най-големият пожар в Галисия от началото на лятото.

Осем населени места в испанската провинция Самора са евакуирани заради два горски пожара, класифицирани с максимална степен на опасност. Огънят вече е унищожил хиляди хектари и няколко сгради. Евакуираните жители са преместени в близки градове и села.

В провинция Толедо, град Навалморалехо е засегнат от пожар. Поискано е мобилизирането на екипите за управление на извънредни ситуации. Пожарът засяга и части от съседната автономна област Естремадура. Властите препоръчват евакуация на жителите в следните общини: Ла Естрела, Толедо, както и Виляр дел Педросо, провинция Касерес, поради възможна опасност, свързана с промени в посоката на вятъра, предаде БТА.

Гръцките власти съобщиха за избухнали в ранните часове на деня във в торник огньове на островите Кефалония и Закинтос.

По данни на гръцките власти около 02:30 ч. е избухнал пожар в планинска местност близо до село Лагада на остров Кефалония, като на място са изпратени над 60 пожарникари, четири самолета и един хеликоптер. Три екипа от катерачи помагат на пожарникарите да достигнат до труднодостъпния район, в който бушува огнената стихия.

Около 03:45 ч. пламъци са обхванали гора в близост до село Палиампела, в района на град Воница, Централна Гърция, съобщават местните власти. Към момента на място са изпратени близо 100 пожарникари, девет самолета и три хеликоптера, които се опитват да потушат пламъците.

Около 06:00 ч. са подадени сигнали и за още два пожара – един в планинска местност близо до селището Килиомено на остров Закинтос и един в района на село Дафнос в района на Фокида, Централна Гърция. На двете места също са изпратени екипи на пожарната, като в гасенето на пожара на остров Закинтос участват три самолета и два хеликоптера.