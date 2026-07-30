Горските пожари в Испания продължават въпреки подобрението в Мадрид и Авила

Пожарникарските екипи продължават да овладяват горските пожари в Испания, като основните усилия са насочени към предотвратяване на нови огнища в Авила, Мадрид и Толедо, докато активни остават пожарите в Самора, Кастелон и Тарагона на фона на новата гореща вълна, съобщи ЕФЕ.
Испанското правителство понижи степента на извънредната ситуация за горските пожари в Мадрид и Авила от национално на регионално ниво, след като обстановката в двата района се подобри.
Най-сериозна остава ситуацията в Самора, където пожарът край Фермоселе се гаси с участието на самолети и хеликоптери, над 100 военнослужещи, пожарникари от Сърбия, както и екипи от Кадис, Кантабрия, Саламанка и Самора. Очаква се високите температури и силният вятър по-късно през деня да затруднят гасенето.
Вече шести ден пожарът в Кастелон не спира да гори. Изгорели са около 9300 хектара земя, а 14 населени места, три жилищни комплекса и едно населено място към община Онда остават евакуирани.
В района на Мадрид над 40 наземни екипа и дронове работиха през нощта за ликвидиране на останалите огнища в западната част на автономната област, включително край Сан Мартин де Валдеиглесиас, Пелайос де ла Преса, Виля дел Прадо, Чапинерия, Колменар дел Ароло и Фреснедилас де ла Олива.
Пожарът в Бургондо (провинция Авила), определян като най-големия в историята на Испания с над 50 хиляди изгорели хектара земя, не се е разпростирал на нови места през нощта. Най-големи опасения продължава да буди районът на долината Ируелас, където все още има отделни тлеещи огнища.
В Галисия властите съобщиха, че пожарите в Табоада (провинция Луго) и Монферо (провинция Ла Коруня) вече са овладени, а пожарът в Оурол е стабилизиран.
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