Готви се назначаването на особен управител на "Лукойл" в България (обновена)

По-малките партньори в управлението (БСП и ИТН) дадоха знак в неделя, че се готви назначаването на особен управител в "Лукойл Нефтохим" - мярка, която досега изглеждаше като по-скоро второстепенна за управляващите.

"Необходимо е да бъде назначен в най-скоро време "особен управител" на "Лукойл България", а мнението на БСП е, че не само един човек, а около 10-15 човека трябва да бъдат назначени на управленско ниво, за да може да се поеме контролът на рафинерията в Бургас. Това трябва да върви с поправки в закона. Още следващата седмица от управляващите партии ще внесем предложения за поправки в закона", заяви в интервю за БНР председателят на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев.

Че се работи в тази посока потвърди и Павела Митова от ИТН. "Задали сме въпроси на OFAC с няколко варианта и чакаме отговори. Единият вариант е за особен управител, обсъждаме и неговите функции и могат ли да бъдат разширени. Първото нещо е да се защитят българските граждани и първата мярка е спиране на износа за ЕС и трети страни. Когато в съседни държави се повишават цените, е вероятна предпоставка за спекула с цените и да се пристъпи към износ", обясни Митова.

По думите ѝ надеждите на властта са следващата седмица "да имаме готово решение, защото в момента изготвяме плана на действие".

Две министерства водят кореспонденцията с OFAC - правосъдното и енергийното, стана ясно пък от думите на Костадин Ангелов от ГЕРБ.

"Първо трябва да кажем, че няма опасност за българските граждани да нямат горива и да се повишават цените, след като бяха въведени санкциите. Правителството реагира мигновено, двама министри са определени които държат комуникация с OFAC и с Европейската комисия, а именно министърът на правосъдието Георги Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков", заяви Ангелов.

Той призова по темата в момента да не се говори предварително.

"По отношение на всички преговори, които се водят, ще ги запазим в момента в тайна да кажем, защото докато не бъдат приключени преговорите, не е хубаво да изнасяме нищо от тях, тъй като няма да бъде в полза на нашата държава", добави Ангелов.

"Нека да внимаваме и да говорим по-малко по тази тема, защото в случая имаме и държава, която не попада в приятелския кръг на държавите на България, няма как да свалим всички карти на масата, докато не решим проблема, който е важен за България, а именно да осигурим горивата и да няма сътресение в България по тази тема", уточни Ангелов.

Мартин Владимиров, ЦИД: Особеният управител не е национализация

Преди политическите изказвания енергийният експерт от "Центъра за изследване на демокрацията" (ЦИД) Мартин Владимиров призова именно България да поиска дерогация, която да ѝ позволи да назначи особен управител и да поеме дружеството "Лукойл" в България под държавен контрол, за да гарантира сигурността на доставките и в един кратък период да осъществи продажбата на активите.

"Това не е национализация", заяви той в интервю за БНР, като уточни, доколкото на него му е известно, опцията за особения управител не е основната, по която се работи.

Мартин Владимиров, ЦИД

"Има прието законодателство през 2023 г. за особения управител, но то трябва да се промени спешно, за да се разширят правомощията му, така че той да може да преговаря за продажбата на активите, в момента законът не позволява това. ... Особеният управител поема оперативната дейност на предприятието, без да се променя собствеността и без да се нарушава собствеността на активите на дружеството. Правомощията на особеният управител се ограничават само до това да оперира със средствата на "Лукойл" за закупуване на суров нефт и за реализация на готовите горива на пазара на едро. Цялата печалба от тази дейност се поставя в един специален доверителен фонд, който е на разположение на "Лукойл", когато санкциите паднат или се се осъществи промяна на собствеността. Т.е. тези средства по никакъв начин не се национализират от страна на държавата. Доколкото ми е известно, правителството много се притеснява от този вариант, защото изисква голям административен и професионален капацитет. Нашият анализ показва, че това е единственият вариант за справяне със ситуацията, който със сигурност ще гарантира контрол от страна на правителството. Всичко останало е надежда, че ще има някакво разбирателство на глобално равнище в период от под 3 седмици да сделка и за активи, които са в една дузина страни и обхващат милиарди долари. Рисковано е България да очаква, че нещата ще се решат от само себе си, без да се намеси изобщо", каза Владимиров.

"Опитът да се създаде политически наратив, чрез който да се спечели изключение, отсрочка, при Тръмп не работи. При Германия ситуацията е много различна, важно е да се разбере защо на нея ѝ се дава отсрочка. Германия пое оперативен контрол над рафинерията на "Роснефт" в източногерманския град Швед още през 2022 г. като мярка за защита на националната сигурност на страната. Тогава нямаше санкции срещу "Роснефт". Сега САЩ дават отстъпка на Германия, т.е. един гратисен период от 6 месеца, през който Германия трябва да завърши продажбата на активите, което се опитва да направи от 2022 г. насам. Т.е. това изключение е изцяло, за да се завърши тази трансакция", коментира той.

"Проблемът защо досега не се е появил стратегически западен инвеститор, простата причина е, че "Лукойл" иска да преговаря с нейните приятели, с които може да обедини веригите на доставки в Черноморския басейн - това са Казахстан, Азербайджан и Турция. "Лукойл" доставя огромни количества нефт за Турция, след което той се преработва и се изнася за страните от ЕС като турски продукти. Руските компании правят милиарди от това. Това е пропуск в санкционното законодателство на ЕС. Този модел руската компания не иска да загуби", посочи Владимиров.

Според Владимиров наложеният от парламента мораториум на износа на дизел и авиационно гориво от България ще засили кризата с горивата в Сърбия и може да се създадат условия за контрабанда.