Готви се спиране на търга за нови сондажи в "Чирен" и анализ на старите

Министерството на енергетиката готви прекратяване на последната поръчка за изграждане на нови сондажи в газохранилището в Чирен като част от проекта за разширението на капацитета му. Предстои да се реши какъв ще е форматът на новата процедура като междувременно ще се направи анализ за техническото състояние на съществуващите експлоатационни сондажи, което е от изключителна важност за ефективното функциониране на съоръжението при нагнетяване и черпене на повишените количества природен газ оттам.

Това научи Mediapool от свои източници.

Още през юни министърът на енергетиката Ива Петрова каза, че ще възложи одит на газовия оператор "Булгартрансгаз" (БТГ) и специално на обществената поръчка за новите експлоатационни сондажи. Междувременно изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов бе отстранен от поста, а в борда на дружеството като председател на управителния съвет влезе Лъчезар Георгиев, преподавател в Минно-геоложкия университет с експертиза в сондирането. Сега именно на него е възложено да подготви спирането на поръчката и новата процедура, според източници на Mediapool.

Още по темата Енергийният министър с едно наум за новите реактори и сондажи в газохранилището Четвъртият опит за прокарване на нови експлоатационни сондажи в газохранилището започна в края на април . Поръчката, както и прекратената предишна, бе разделена на два етапа – прокарване на ясно посочени три сондажа за 27 986 072.41 евро без ДДС и на още три на същата цена, но те трябваше да се избират от бъдещия изпълнител измежду седем други сондажа. Реално заданието беше за първоначално изграждане на два сондажа, да се оцени тяхната продуктивност – тоест да минат един сезон на нагнетяване и един на черпене на газ от тях. След интегриране на получените данни от тези сондажи в наличния 3D модел на хранилището трябваше да се реши за последния от фиксираните три сондажа, а още по-късно - и за опционалните.

Оригиналната концепция за разширяването на газохранилището обаче беше за 13 нови сондажа – десет от които експлоатациони, а три – наблюдателни, и вдигане на капацитета му от сегашните 550 млн. куб. м до 1 млрд. куб. м.

По изявленията на самия Малинов поръчката за 2+1+3 сондажа, която предстои да се спре, ще увеличи обема на "Чирен" до 850 млн. куб. м. По думите му от началото на годината финалното разширение щяло да зависи от пазарното поведение.

В оспорвания от експерти търг оферти подадоха двама участници. В началото на юни бяха прегледани да допустимост офертите на плевенската компания "Проучване и добив на нефт и газ" (ПДНГ), която е собственост на "Химимпорт", и на консорциума ДЗЗД "Хюстън Чирен 2026" със съакционери свързаната с енергийния консултант Христо Ковачки фирма "Интерконекта" и румънските "Хабау" и "Фораж Сонде". От публикуваната към средата на юни документация по поръчката става ясно, че ПДНГ е допусната до отваряне на техническата оферта, а от "Хюстън Чирен 2026" са поискани допълнителни документи. Дали те са предоставени не е ясно. От тогава досега няма никакво движение по търга.

Според източници на Mediapool министър Ива Петрова е решила да спре поръчката и да бъде обявена поредната – отново за 13-те сондажа – десет експлоатационни и три наблюдателни, за да може да се използва пълният капацитет на новите компресорни станции на газохранилището, които са част от проекта за разширението му. Те бяха изградени от "Главболгарстрой" и са разчетени за капацитет от 1 млрд. куб. м, а в момента работят за около 600-650 млн. куб. м, с колкото е повишен обемът на "Чирен" заради по-ефективните компресори.

Още по темата Свързвана с Ковачки фирма единствена иска да прави воден сондаж в "Чирен" При проверката на газовия оператор и газохранилището обаче изникнал неочакван проблем. Оказало се, че липсват актуални сондажно-геофизични изследвания (т.нар. каротажи) за състоянието на старите 24 експлоатационни сондажа в "Чирен". Най-новите каротажи са от 2016 г. и са правени при предишни ремонти на част от съоръженията, твърдят запознати. В момента се работи по ремонтирането само на един от тях. Наредба за експлоатацията на газохранилището предвижда извършването на "периодични" такива сондажно-геофизични изследвания. Няма записан изричен срок, но експерти казват, че световните стандарти предвиждат каротажи да се правят на 5, максимум 7 години

Доброто техническо състояние на сега експлоатираните сондажи е от изключителна важност, тъй като те водят към резервоара на хранилището и при пускане в експлоатация на новите ще се повиши налягането в него. Ако има проблеми със старите кладенци, те може да протекат и да създадат проблеми с експлоатацията на цялото хранилище, обясняват специалисти.

Затова се предвижда анализирането на работещите сега сондажи. Това няма пряко отношение към подготвяния търг за новите съоръжения, но е от значение за безаварийната бъдеща експлоатация.

Още по темата Разследваните от Кьовеши сондажи в "Чирен" дадени и на прокуратурата у нас Предстои да се види какви ще са техническите изисквания в новата процедура, както и индикативната ѝ стойност. При втория търг за 13-те съоръжения, спечелен от "Главболгарстрой" през 2023 г., цената на договора беше 221.2 млн. лв. без ДДС. Той обаче беше прекратен година по-късно , след като Европейската прокуратура започна разследване на търга заради сигнал за скрита промяна на изискванията към изпълнителя. Намесата на Европрокуратурата бе заради осигуреното от Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) безвъзмездно финансиране от 78 млн. евро за разширението. Какъв е резултатът от това разследване все още не е ясно, но CINEA междувременно удължи до края на 2027 г. предоставения грант.

Тъй като няма никакъв шанс проектът да бъде приключен в този срок, министерството и новото ръководство на "Булгартрансгаз" се готвят да преговарят за удължаването му.